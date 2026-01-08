El dinero volvió a colocar a Nicolás Maduro en el centro de la escena internacional. No por una cifra anunciada, ni por una declaración económica formal, sino por una contradicción que ya no pasa desapercibida: mientras asegura llevar una vida austera, las investigaciones judiciales y periodísticas lo vinculan con una fortuna multimillonaria construida a la sombra del poder.

El tema cobra nueva fuerza en un contexto particularmente sensible tras la operación de Estados Unidos en Venezuela. Actualmente, Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, acusados de narcoterrorismo.

La declaración que encendió la polémica

El 29 de diciembre, Maduro afirmó que su única posesión es “una cuentica de ahorro” y que percibe “dos petros” mensuales. La frase no solo fue cuestionada por su tono, sino porque el petro dejó de existir oficialmente en enero de 2024, mientras el salario mínimo en Venezuela ronda los 130 bolívares y cerca del 94% de la población vive en la pobreza.

Revelan la fortuna oculta que acumuló Nicolás Maduro y su familia luego de 12 años en el poder. Fuente: archivo.

Esa distancia entre discurso y realidad social volvió a poner el foco en los reportes que describen un escenario completamente distinto.

Las cifras que manejan las investigaciones

No hay números oficiales certificados, pero distintos reportes financieros y judiciales estiman que la fortuna atribuida a Nicolás Maduro y su entorno oscilaría entre los 2.000 y 4.000 millones de dólares.

Ese patrimonio estaría asociado a una trama que incluye:

Desvío de fondos públicos

Corrupción estructural dentro del Estado

Lavado de dinero a través de circuitos internacionales

Vínculos con redes del narcotráfico

Según esas investigaciones, los activos habrían sido canalizados mediante empresas pantalla, cuentas offshore y testaferros ubicados en países del Caribe, Europa y Medio Oriente.

El peso del entorno familiar

Dentro de ese esquema aparece con fuerza la figura de Cilia Flores, señalada como una pieza clave del entramado político. A su alrededor se suman antecedentes judiciales que involucran a familiares directos, como el caso de los conocidos “narcosobrinos”, condenados en Estados Unidos por delitos vinculados al tráfico de drogas.

Además, reportes de la OFAC indican que parte del patrimonio estaría resguardado en inmuebles de lujo, cuentas bancarias internacionales, aeronaves privadas y operaciones con oro y criptomonedas, utilizadas como vías alternativas frente a las sanciones.



