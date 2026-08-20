NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, AGOSTO 20:La central obrera marcha junto a las dos CTA y los movimientos sociales para reclamar por la morosidad que alcanza a más de 5 millones de familias. A las 9, cámaras de pequeñas y medianas empresas pidieron medidas para el sector.FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

Advierten que 7 de cada 10 argentinos resignan gastos y suben los niveles de morosidad: los rubros más afectados

El triunvirato de la CGT le presentó al ministro de Economía, Luis Caputo, un comunicado en el que piden que tome medidas para aliviar la situación de endeudamiento que atraviesan familias y pymes.

Jorge Sola y Octavio Argüello, dos de los triunviros de la CGT, presentaron en el Ministerio de Economía un comunicado dirigido a Caputo.

El texto se titula “El equilibrio macroeconómico debe incluir una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y pymes, reactivar la producción y el consumo, y poner en marcha la economía real”.

Al final de la misiva presentada en la mesa de entradas de Balcarce, los dirigentes cierran el texto con una exigencia que apunta a aliviar la situación que hoy presiona al 12,8% de las familias endeudadas.

Primero, piden que el Banco Central recupere su función de regulación de la tasa de interés aplicable a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y todo medio susceptible de endeudamiento.

También solicitan que se analice la situación de endeudamiento pyme “que compromete su capital de trabajo y amenaza la continuidad de su actividad, poniendo en juego las fuentes de trabajo”.

Por último, plantean que se ponga en marcha un programa de refinanciación de deudas que atienda el alarmante nivel de morosidad, incluyendo niveles de tasas acordes a la evolución de los ingresos.

El ministro no pudo recibir el comunicado en mano ya que, según dijo en sus redes sociales, se encontraba en cama atravesando un cuadro de fiebre.

La presentación del documento fue apenas pasadas las 15 horas, cuando los triunviros llegaron al Palacio de Hacienda a través de la calle Alsina.

🇦🇷 EL ENDEUDAMIENTO ES UNA POLÍTICA DE GOBIERNO



Hoy movilizamos al Ministerio de Economía contra un modelo que empuja a las familias argentinas a endeudarse para comer, pagar el alquiler y sostener los servicios básicos.



‼️ ¡BASTA DE USURA! pic.twitter.com/JFL1UjM6R8 — CGT (@cgtoficialra) August 20, 2026

El documento redactado por la central obrera plantea que la situación de atrasos en los pagos responde a la pérdida de capacidad de ahorro, consumo y producción de la economía. “Cuando una familia deja de pagar la tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad”.

También hace mención a las familias que no pueden financiarse en canales formales y caen en tasas usurarias, y plantea que la posibilidad de refinanciar las deudas, extendiendo plazos o bajando la presión de las cuotas aunque sea transitoriamente, puede permitir a las familias recuperar capacidad de consumo

La sede de Economía se encontraba vallada desde al menos las 9 de la mañana, a la espera de la movilización.

El vallado recibió primero a los empresarios pyme que fueron a reclamar a la Casa Rosada que reclame la emergencia Pyme, una ley que esta varada en el Senado y contempla un alivio fiscal y financiero para las empresas.

Para las 13.30 ya se encontraban algunas organizaciones sociales en la Plaza de Mayo. Entre cánticos contra el presidente Javier Milei y banderas que apuntaban contra el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, la plaza se fue cargando aunque no alcanzó a ser llenada.

Los reclamos principalmente apuntaban a la situación asfixiante de las familias por la situación de morosidad.