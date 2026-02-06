La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó quiénes no podrán cobrar la Asignación Universal por Hijo en febrero de 2026, aun cuando el beneficio tendrá un nuevo aumento mensual. Esto impactará sobre aquellos titulares de la AUH que quedarán excluidos por no cumplir con los requisitos vigentes establecidos por la ANSES. La ANSES detalló que quedarán fuera del cobro de la Asignación Universal por Hijo aquellos titulares que hayan cambiado su situación laboral o económica, así como quienes no hayan cumplido con las condiciones obligatorias del programa. De tal modo, no podrán cobrar la AUH en febrero las personas que integren alguno de estos grupos: En febrero, la AUH recibirá un incremento del 2,8 %, aplicado a través de la fórmula de movilidad mensual que se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. Con esta actualización, el monto total de la AUH quedó fijado en $ 129.070 por hijo. Sin embargo, como ocurre cada mes, ANSES abona de forma directa solo el 80 %, equivalente a $ 103.256, mientras que el 20 % restante queda retenido hasta el cumplimiento de las condiciones obligatorias. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos correspondiente al mes de febrero para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo. De tal modo, las personas que perciban dichas prestaciones sociales que están bajo el ala de la ANSES cobrarán en las siguientes fechas, según la terminación del último número del DNI.