Kevin Warsh quedará atrapado en una posición “imposible” cuando tome las riendas de la Reserva Federal, mientras lucha contra la inflación desatada por la guerra con Irán y los llamados del presidente Donald Trump a bajar las tasas, advierten economistas. Warsh, el nominado de Trump para reemplazar a Jay Powell como presidente de la Fed, podría ser confirmado por el Senado tan pronto como el miércoles, allanando el camino para su designación como el banquero central más influyente del mundo. El financista de 56 años asumirá el mando en un momento crítico para un banco central estadounidense dividido sobre cómo responder al alza en los precios de los combustibles, que ha empujado su medida de inflación preferida al 3,5%. Al mismo tiempo, Trump y los principales funcionarios económicos del presidente exigen sin pausa recortes de tasas, mientras que la Corte Suprema analiza si permitirle al presidente despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook. “Está llegando al cargo en circunstancias complicadas, por decirlo con delicadeza”, dijo David Wilcox, execonomista de la Fed que actualmente trabaja en el think tank Peterson Institute. “Realmente está atrapado en una situación imposible entre un presidente que insiste en bajar las tasas y un escenario inflacionario que es problemático.” La reunión del mes pasado del Comité Federal de Mercado Abierto, en la que el banco central mantuvo las tasas sin cambios por tercera reunión consecutiva, registró la mayor cantidad de disidencias desde 1992, cuando tres presidentes de la Fed regional dijeron que ya no coincidían en que el banco central debería estar señalando que su próximo movimiento de tasas sería una baja. Muchos economistas interpretaron la disidencia no solo como un reflejo de la creciente preocupación por el salto en los precios de la energía desencadenado por la decisión de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, sino también como una señal para Warsh de que los principales funcionarios resistirían cualquier apertura hacia recortes de tasas. El único funcionario de la Fed que apoyó los recortes, y disintió con la decisión de mantener las tasas sin cambios, fue el gobernador y aliado de Trump Stephen Miran, a quien Warsh ahora está destinado a reemplazar en el directorio. Otros podrían sumarse a los disidentes y abandonar su apoyo a las bajas, si el estrecho de Ormuz —por el que fluía aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra— permanece cerrado durante todo mayo y la primera mitad de junio. Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, advirtió el viernes en una conferencia del Hoover Institution en Stanford, California, que las cadenas de suministro “obstruidas” podrían mantener la inflación por encima del objetivo del 2% del banco central por aún más tiempo. Austan Goolsbee, titular de la Fed de Chicago, aprovechó la misma conferencia en el corazón de Silicon Valley para rebatir la tesis de Warsh de que un boom de productividad impulsado por la IA crearía espacio para recortes de tasas. “Los efectos riqueza sobre el gasto del consumidor —parte de ello puede estar justo aquí, entre sus vecinos de Palo Alto; una mayor inversión en centros de datos impulsada por las valuaciones crecientes del mercado bursátil que encarece los terrenos, los electricistas, los chips, etcétera, para las industrias ajenas a la IA”, dijo. “Todo esto podría sugerir que el crecimiento de la productividad empuja la tasa de interés ideal hacia arriba, no hacia abajo.” Wilcox advirtió que Warsh probablemente tendría más facilidad para convencer al directorio de la Fed de respaldar sus puntos de vista que para gestionar su relación con Trump, cuyos ataques sin precedentes contra la Fed han generado condenas de exjefes del banco central estadounidense y de funcionarios internacionales. “Tiene algunos dolores de cabeza menores en el frente macroeconómico”, dijo Wilcox, quien también trabaja para Bloomberg Economics. “Donde enfrenta un desafío mayor de primer orden es en la gestión de sus relaciones externas con el presidente.” Muchos de los economistas que asistieron la semana pasada a la conferencia del Hoover —un think tank conservador— comparten desde hace tiempo la visión de Warsh de que, si la Fed quiere conservar su independencia, el banco central debería utilizar la fijación de tasas como su principal herramienta para lograr la estabilidad de precios y el máximo empleo. También respaldan su postura de que la Fed debería reducir su balance, que se infló tras sucesivos programas de compra de bonos, que comenzaron después de la crisis financiera de 2008 y se intensificaron en respuesta a la pandemia. Marvin Barth, de Thematic Markets, señaló en el evento que los funcionarios de la Fed necesitaban reconocer que el alza de la inflación pospandemia ocurrida bajo su gestión había allanado el camino para los ataques de Trump. El asalto a la independencia de la Fed se debía en parte a “fallas objetivas de política” durante la gestión de Powell que “la Fed sigue negando”, dijo Barth. “En una democracia, todos —con razón o sin ella— deben rendir cuentas ante el pueblo.” Las críticas en esa línea que Warsh ha lanzado con frecuencia desde su posición como investigador del Hoover han dejado a algunos insiders de la Fed con recelo ante el nuevo presidente. Los desafíos que enfrenta Warsh para implementar cambios se verán ahora casi con certeza agravados por la falta de confianza generada por los ataques de Trump contra Powell y Cook. La Corte Suprema ha permitido que Cook permanezca en el directorio de la Fed mientras considera su caso contra Trump, quien intentó despedirla en agosto de 2025 por presunto fraude hipotecario, que ella niega. Powell, que fue objeto de una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia de Trump, también rompió con casi 80 años de precedente y optó por mantenerse por el momento en el cargo menor de gobernador, en medio de la preocupación por los intentos del presidente de presionar a los funcionarios de la Fed para que bajen las tasas. John Cochrane, economista del Hoover Institution, dijo que el “primer trabajo” de Warsh como presidente de la Fed sería “intentar unir” al FOMC detrás de su visión para el banco central. Cochrane agregó que la presencia de Powell, que goza de gran estima y respeto entre el personal del banco central, “no va a facilitar las cosas”.