La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará durante el calendario de pagos de febrero un bono de $ 345.000 a un grupo de beneficiarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Se trata de una ayuda económica mensual que brinda ANSES a un grupo de personas. Este bono está regulado por la Ley de Empleo y tiene como objetivo acompañar a los trabajadores.

ANSES: quiénes podrán cobrar el extra de $ 345.000 en febrero de 2026

Este adicional que paga ANSES se conoce como la Prestación por Desempleo, que tiene como propósito beneficiar a los trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa justificada o estén en situación de desempleo.

Luego de que el Gobierno de Javier Milei definiera por decreto a través de la Resolución 9/2025 el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), esta prestación verá sucesivos incrementos en los próximos meses.

El trámite deberá ser realizado en los 90 días posteriores al despido. Los casos posibles son los siguientes:

Trabajadores permanentes : tener al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

Este extra está atado a los aumentos del salario mínimo.

¿ANSES: cuánto se cobra por la prestación por desempleo en febrero?

El bono liquidado por ANSES está ligado de forma directa con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que alcanzó un total de $ 346.800 durante el segundo mes del año.

El valor del sueldo mínimo determina el monto de la prestación, ya que no podrá ser inferior al 50% del SMVM ($ 173.400) y no podrá ser mayor al 100% ($ 346.800).

Para saber cuánto corresponde, se debe calcular el equivalente al 75% de la mejor remuneración percibida durante los últimos 6 meses previos a la desvinculación.

El organismo previsional paga el extra desde dos hasta 12 meses, según la cantidad de tiempo que el trabajador haya prestado servicios. Además, quienes sean mayores de 45 años podrán acceder a un cobro de hasta 18 meses.

ANSES: cuáles son los requisitos y cómo tramitar la prestación por desempleo

Los trabajadores que deseen tramitar la prestación por despido deberán hacerlo de forma presencial en alguna oficina de ANSES con turno previo. Para hacerlo de forma virtual, se necesitará Clave de la Seguridad Social y utilizar el servicio de Atención Virtual.

Los documentos necesarios son los siguientes: