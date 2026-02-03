Para febrero de 2026, todos los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen un nuevo aumento del 2,85% aplicado en todas las prestaciones sociales incluidas en la Ley 24.714.

Esta medida alcanza a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por embarazo, así como trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de pensiones no contributivas y quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El Gobierno nacional oficializó el incremento a través de la resolución 23/2026 publicada en el Boletín Oficial, siguiendo el último índice de inflación que publicó el INDEC, lo que actualiza los valores vigentes y el calendario de cobros confirmado.

Asignación Universal por Hijo: cuánto se paga en febrero 2026

En febrero de 2026 ANSES aumentará la Asignación Universal por Hijo (AUH) a $129.082,71. Este beneficio alcanza a madres, padres o tutores que tienen a su cargo menores de 18 años y se encuentran desocupados o trabajan en la economía informal sin acceso a obra social.

El organismo abona mensualmente el 80% del monto total, que equivale a $103.266,17. Retiene el 20% restante hasta que los beneficiarios presenten la Libreta de Salud y Educación al finalizar cada año. Esta documentación certifica que los niños cumplieron con los controles médicos y asistieron regularmente a clases.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en febrero 2026

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: martes 18 de febrero (luego del feriado)

DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero

ANSES paga el 20% retenido durante el embarazo cuando las titulares de AUE dan a luz.

Asignación por Embarazo: cuánto se paga en febrero 2026

En febrero de 2026, la Asignación por Embarazo aumentará y pagará $121.818,42 mensuales. Las personas gestantes acceden a este beneficio desde la semana 12 de embarazo hasta el nacimiento del bebé.

ANSES exige como requisito principal que la beneficiaria no tenga cobertura de obra social ni empleo registrado. También debe cumplir con los controles prenatales establecidos por el Ministerio de Salud.

El organismo abona este subsidio de la misma forma que la AUH: entrega el 80% cada mes y reserva el 20% restante. Libera el saldo acumulado cuando nace el bebé y la madre presenta el certificado de nacimiento junto con la documentación sanitaria correspondiente.

Asignación Por Embarazo: cuándo cobro en febrero 2026

DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 18 de febrero

DNI terminados en 5: 19 de febrero

DNI terminados en 6: 20 de febrero

DNI terminados en 7: 23 de febrero

DNI terminados en 8: 24 de febrero

DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignaciones Familiares: cuánto se paga en febrero 2026

El cronograma de asignaciones familiares considera diferentes montos según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona geográfica.

En febrero de 2026, la Asignación por Hijo varía desde $64.554 para familias con IGF hasta $999.482 en el valor general hasta $139.196 en zonas 2 y 4. Para los rangos superiores de ingresos, los valores bajan: quienes superen el IGF de $1.692.360,01 y hasta $5.292.758 van a cobrar $13.588 en el valor general y hasta $52.612 en zonas especiales.

En febrero de 2026, la Asignación por Hijo con Discapacidad así quedan los montos: familias con IGF hasta $999.482 percibirán $210.186 en el valor general y hasta $419.838 en zonas 3 y 4. Para ingresos superiores, los importes van disminuyendo hasta $93.844 en el valor general y $389.974 en zonas especiales.

En febrero de 2026, la Asignación por Prenatal replica los valores y escalas de la Asignación por Hijo.

En febrero de 2026 los montos por Nacimiento , Adopción y Matrimonio quedan en $75.246, $449.888 y $112.668, respectivamente.

En febrero de 2026, la Ayuda Escolar Anual se fija en $42.039 en el valor general, llegando a $83.797 en zonas 3 y 4.

Además, se estableció que si uno de los integrantes del grupo familiar tiene un ingreso individual superior a $2.646.379 queda excluido del beneficio, aunque la suma total de ingresos familiares no supere el tope máximo permitido.

Asignaciones de pago único Por hijo, Matrimonio, Adopción y Nacimiento: cuándo cobro en febrero 2026

Todos los documentos Primera Quincena: 10 de febrero al 12 de marzo

Todos los documentos Segunda Quincena: 24 de febrero al 12 de marzo

Jubilaciones y pensiones: cuánto se paga en febrero 2026

Dado que en febrero de 2026 se aplica el aumento del 2,85 % a las jubilaciones y pensiones, según la resolución 21/2026, el haber mínimo según ANSES es de $359.254,35 y el haber máximo será de $2.417.441,63. Además, para quienes cobran el bono extraordinario de $70.000, la jubilación mínima subirá a $429.219,42.

En febrero de 2026, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se pagan $251.453,59 a las personas mayores de 65 años o con discapacidad que nunca aportaron al sistema jubilatorio.

La Prestación Básica Universal (PBU) en febrero de 2026 será de $164.342,47 y la PUAM de $287.403,48.

Cabe recordar que la base imponible mínima para aportes y contribuciones es de $120.996,78 y la máxima de $3.932.339,08.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima: cuándo cobran en febrero 2026

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima: cuándo cobran en febrero 2026