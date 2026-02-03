Con el inicio de febrero 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a abonar las asistencias del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), a las que se les aplicará un nuevo aumento.

Los nuevos montos se oficializaron a fines del mes pasado a través de la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Fernando Omar Bearzi, titular de ANSES.

El ajuste se aplicará en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que arrojó un incremento del 2,84%, según informó el INDEC.

Este mismo porcentaje subirán también las jubilaciones, pensiones y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUH) en febrero 2026.

SUAF ANSES para trabajadores en relación de dependencia: cuánto cobro en febrero 2026 con aumento

Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) , el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores" de forma mensual.

Mes a mes, los pago de SUAF para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, quienes cobran una prestación por desempleo y otros beneficiarios en situación de vulnerabilidad de la ANSES se actualizan en base a estos topes.

Además, ANSES también paga a través de SUAF distintos montos únicos por nacimiento, nacimiento prenatal, adopción, casamiento .

Así, tal como ocurre todos los meses, ANSES aumentará en febrero 2026 tanto los montos de las asignaciones del Sistema como los topes por Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Lo hará en base al 2,84% de inflación de diciembre.

Con esta actualización, los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para que los trabajadores en relación de dependencia accedan al beneficio en febrero son los siguientes:

Ingreso Grupo Familiar (IGF) Valor Gral. Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Hasta $999.482 $64.554 $64.554 $139.196 $128.924 $139.196 Entre $999.482,01 y $1.465.838 $43.544 $57.510 $86.140 $114.551 $114.551 Entre $1.465.838,01 y $1.692.360 $26.338 $51.836 $77.784 $103.515 $103.515 Entre $1.692.360,01 y $5.292.758 $13.588 $26.569 $39.762 $52.612 $52.612

SUAF ANSES para monotributistas: cuánto cobro en febrero 2026 con aumento

Por su parte, los monotributistas del Régimen Simplificado también pueden acceder a asignaciones del SUAF.

En febrero 2026, los topes y pagos por hijo para este grupo serán los siguientes, según la categoría del monotributo:

Asignaciones familiares A B C D,E,F,G,H I,J,K Prenatal $64.554 $43.544 $26.338 $13.588 – Hijo $64.554 $43.544 $26.338 $13.588 – Hijo con discapacidad $210.186 $148.692 $93.844 $93.844 $93.844 Ayuda escolar anual $42.039 $42.039 $42.039 $42.039 – Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad $42.039 $42.039 $42.039 $42.039 $42.039

Asignaciones de pago único: cuánto paga ANSES en febrero 2026

Por su parte, ANSES paga dentro del SUAF las asignaciones de pago único, que también se actualizarán en febrero 2026 en base al último dato de inflación:

Tipo de asignación Condición IGF Valor Gral. Maternidad Sin tope de IGF Remuneración bruta Nacimiento Hasta $5.292.758 $449.888 Adopción Hasta $5.292.758 $449.888 Matrimonio Hasta $5.292.758 $112.668

AUH ANSES: así será el aumento en el mes de febrero 2026

Junto con el SUAF, ANSES aplicará también un incremento del 2,84% a la Asignación Universal por Hijo (AUH) este mes de febrero.

Así, el valor total queda en $ 129.042 este mes, aunque los titulares percibirán el 80% del monto, equivalente a $ 103.233, mientras que el 20% restante se cobra una vez presentada la Libreta AUH.

SUAF de ANSES: quiénes cobran las asignaciones familiares

El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares para un amplio grupo de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social.

En particular, pueden acceder a la SUAF los siguientes grupos, según sus ingresos mensuales:

Trabajadores en relación de dependencia;

monotributistas;

jubilados;

pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA);

beneficiarios de la Prestación por Desempleo;

titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y;

excombatientes de Malvinas.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en febrero 2026