En esta noticia
- SUAF ANSES para trabajadores en relación de dependencia: cuánto cobro en febrero 2026 con aumento
- SUAF ANSES para monotributistas: cuánto cobro en febrero 2026 con aumento
- Asignaciones de pago único: cuánto paga ANSES en febrero 2026
- AUH ANSES: así será el aumento en el mes de febrero 2026
- SUAF de ANSES: quiénes cobran las asignaciones familiares
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en febrero 2026
Con el inicio de febrero 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a abonar las asistencias del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), a las que se les aplicará un nuevo aumento.
Los nuevos montos se oficializaron a fines del mes pasado a través de la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Fernando Omar Bearzi, titular de ANSES.
El ajuste se aplicará en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que arrojó un incremento del 2,84%, según informó el INDEC.
Este mismo porcentaje subirán también las jubilaciones, pensiones y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUH) en febrero 2026.
SUAF ANSES para trabajadores en relación de dependencia: cuánto cobro en febrero 2026 con aumento
Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores" de forma mensual.
Mes a mes, los pago de SUAF para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, quienes cobran una prestación por desempleo y otros beneficiarios en situación de vulnerabilidad de la ANSES se actualizan en base a estos topes.
Además, ANSES también paga a través de SUAF distintos montos únicos por nacimiento, nacimiento prenatal, adopción, casamiento.
Así, tal como ocurre todos los meses, ANSES aumentará en febrero 2026 tanto los montos de las asignaciones del Sistema como los topes por Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Lo hará en base al 2,84% de inflación de diciembre.
Con esta actualización, los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para que los trabajadores en relación de dependencia accedan al beneficio en febrero son los siguientes:
|Ingreso Grupo Familiar (IGF)
|Valor Gral.
|Zona 1
|Zona 2
|Zona 3
|Zona 4
|Hasta $999.482
|$64.554
|$64.554
|$139.196
|$128.924
|$139.196
|Entre $999.482,01 y $1.465.838
|$43.544
|$57.510
|$86.140
|$114.551
|$114.551
|Entre $1.465.838,01 y $1.692.360
|$26.338
|$51.836
|$77.784
|$103.515
|$103.515
|Entre $1.692.360,01 y $5.292.758
|$13.588
|$26.569
|$39.762
|$52.612
|$52.612
SUAF ANSES para monotributistas: cuánto cobro en febrero 2026 con aumento
Por su parte, los monotributistas del Régimen Simplificado también pueden acceder a asignaciones del SUAF.
En febrero 2026, los topes y pagos por hijo para este grupo serán los siguientes, según la categoría del monotributo:
|Asignaciones familiares
|A
|B
|C
|D,E,F,G,H
|I,J,K
|Prenatal
|$64.554
|$43.544
|$26.338
|$13.588
|–
|Hijo
|$64.554
|$43.544
|$26.338
|$13.588
|–
|Hijo con discapacidad
|$210.186
|$148.692
|$93.844
|$93.844
|$93.844
|Ayuda escolar anual
|$42.039
|$42.039
|$42.039
|$42.039
|–
|Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad
|$42.039
|$42.039
|$42.039
|$42.039
|$42.039
Asignaciones de pago único: cuánto paga ANSES en febrero 2026
Por su parte, ANSES paga dentro del SUAF las asignaciones de pago único, que también se actualizarán en febrero 2026 en base al último dato de inflación:
|Tipo de asignación
|Condición IGF
|Valor Gral.
|Maternidad
|Sin tope de IGF
|Remuneración bruta
|Nacimiento
|Hasta $5.292.758
|$449.888
|Adopción
|Hasta $5.292.758
|$449.888
|Matrimonio
|Hasta $5.292.758
|$112.668
AUH ANSES: así será el aumento en el mes de febrero 2026
Junto con el SUAF, ANSES aplicará también un incremento del 2,84% a la Asignación Universal por Hijo (AUH) este mes de febrero.
Así, el valor total queda en $ 129.042 este mes, aunque los titulares percibirán el 80% del monto, equivalente a $ 103.233, mientras que el 20% restante se cobra una vez presentada la Libreta AUH.
SUAF de ANSES: quiénes cobran las asignaciones familiares
El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares para un amplio grupo de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social.
En particular, pueden acceder a la SUAF los siguientes grupos, según sus ingresos mensuales:
- Trabajadores en relación de dependencia;
- monotributistas;
- jubilados;
- pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA);
- beneficiarios de la Prestación por Desempleo;
- titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y;
- excombatientes de Malvinas.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en febrero 2026
- DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
- DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
- DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
- DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
- DNI terminados en 5: martes 18 de febrero (luego del feriado)
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero
- DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero
- DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero
- DNI terminados en 9: martes 24 de febrero