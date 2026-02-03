En esta noticia

Con el inicio de febrero 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a abonar las asistencias del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), a las que se les aplicará un nuevo aumento.

Los nuevos montos se oficializaron a fines del mes pasado a través de la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Fernando Omar Bearzi, titular de ANSES.

El ajuste se aplicará en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que arrojó un incremento del 2,84%, según informó el INDEC.

Este mismo porcentaje subirán también las jubilaciones, pensiones y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUH) en febrero 2026.

SUAF ANSES para trabajadores en relación de dependencia: cuánto cobro en febrero 2026 con aumento

Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores" de forma mensual.

Mes a mes, los pago de SUAF para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, quienes cobran una prestación por desempleo y otros beneficiarios en situación de vulnerabilidad de la ANSES se actualizan en base a estos topes.

Fuente: ShutterstockG. Soler Tomasella

Además, ANSES también paga a través de SUAF distintos montos únicos por nacimiento, nacimiento prenatal, adopción, casamiento.

Así, tal como ocurre todos los meses, ANSES aumentará en febrero 2026 tanto los montos de las asignaciones del Sistema como los topes por Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Lo hará en base al 2,84% de inflación de diciembre.

Con esta actualización, los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para que los trabajadores en relación de dependencia accedan al beneficio en febrero son los siguientes:

Ingreso Grupo Familiar (IGF)Valor Gral.Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Hasta $999.482$64.554$64.554$139.196$128.924$139.196
Entre $999.482,01 y $1.465.838$43.544$57.510$86.140$114.551$114.551
Entre $1.465.838,01 y $1.692.360$26.338$51.836$77.784$103.515$103.515
Entre $1.692.360,01 y $5.292.758$13.588$26.569$39.762$52.612$52.612
SUAF ANSES para monotributistas: cuánto cobro en febrero 2026 con aumento

Por su parte, los monotributistas del Régimen Simplificado también pueden acceder a asignaciones del SUAF.

En febrero 2026, los topes y pagos por hijo para este grupo serán los siguientes, según la categoría del monotributo:

Asignaciones familiaresABCD,E,F,G,HI,J,K
Prenatal$64.554$43.544$26.338$13.588
Hijo$64.554$43.544$26.338$13.588
Hijo con discapacidad$210.186$148.692$93.844$93.844$93.844
Ayuda escolar anual$42.039$42.039$42.039$42.039
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad$42.039$42.039$42.039$42.039$42.039

Asignaciones de pago único: cuánto paga ANSES en febrero 2026

Por su parte, ANSES paga dentro del SUAF las asignaciones de pago único, que también se actualizarán en febrero 2026 en base al último dato de inflación:

Tipo de asignaciónCondición IGFValor Gral.
MaternidadSin tope de IGFRemuneración bruta
NacimientoHasta $5.292.758$449.888
AdopciónHasta $5.292.758$449.888
MatrimonioHasta $5.292.758$112.668
ANSES pagará un extra de $ 500.000 a un grupo de familias de la AUH.
AUH ANSES: así será el aumento en el mes de febrero 2026

Junto con el SUAF, ANSES aplicará también un incremento del 2,84% a la Asignación Universal por Hijo (AUH) este mes de febrero.

Así, el valor total queda en $ 129.042 este mes, aunque los titulares percibirán el 80% del monto, equivalente a $ 103.233, mientras que el 20% restante se cobra una vez presentada la Libreta AUH.

SUAF de ANSES: quiénes cobran las asignaciones familiares

El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares para un amplio grupo de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social.

En particular, pueden acceder a la SUAF los siguientes grupos, según sus ingresos mensuales:

  • Trabajadores en relación de dependencia;
  • monotributistas;
  • jubilados;
  • pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA);
  • beneficiarios de la Prestación por Desempleo;
  • titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y;
  • excombatientes de Malvinas.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en febrero 2026

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: martes 18 de febrero (luego del feriado)
  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero
  • DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero
  • DNI terminados en 9: martes 24 de febrero