La ANSES pone en marcha el calendario de pagos completo para jubilados, pensionados, AUH, AUE, SUAF, PNC y de pago único de febrero 2026. En el segundo mes del año, el organismo precisó que los beneficiarios cobrarán sus haberes con un incremento del 2,85% como consecuencia del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a diciembre 2025.

Cabe aclarar que durante febrero habrá dos días durante los que no se realizarán pagos. Se trata del lunes 16 y martes 17 de febrero cuando son los feriados de Carnaval.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026?

Con el incremento anunciado este mes, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en el calendario de pagos una suma total que será de $ 429.254,34: (359.254,34 pesos de haber mínimo con aumento + 70.000 pesos de bono).

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $ 359.254,34 $ 70.000 $ 429.254,34 Jubilación máxima $ 2.417.441,64 - $ 2.417.441,64 PUAM $ 287.403,47 $ 70.000 $ 357.403,47 PNC (Invalidez/Vejez) $ 251.478,04 $ 70.000 $ 321.478,04

En cambio, la jubilación máxima llegará a los $ 2.417.441,64.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $ 357.403,47, compuesta por $ 287.403,47 de haber con aumento y un bono extra de $ 70.000.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzarán los $ 321.478,04, que incluyen $ 251.478,04 de haber más el mismo bono de $ 70.000.

¿Cuánto cobra AUH en febrero 2026?

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $ 129.042, mientras que la AUH por hijo con discapacidad llegará a $ 419.838. Por último, la Asignación Familiar por Hijo será de $ 64.554 para el primer rango de ingresos.

Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados y pensionados con la mínima en febrero 2026

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Calendario de pagos Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Calendario de pagos de Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de febrero al 12 de marzo

Asignación por embarazo

Martes 10 de febrero: DNI finalizados en 0.

Miércoles 11 de febrero: DNI finalizados en 1.

Jueves 12 de febrero: DNI finalizados en 2.

Viernes 13 de febrero: DNI finalizados en 3.

Miércoles 18 de febrero: DNI finalizados en 4.

Jueves 19 de febrero: DNI finalizados en 5.

Viernes 20 de febrero: DNI finalizados en 6.

Lunes 23 de febrero: DNI finalizados en 7.

Martes 24 de febrero: DNI finalizados en 8.

Miércoles 25 de febrero: DNI finalizados en 9.

Monto actualizado de la AUE

En febrero de 2026, el monto se elevará a $ 129.096, cifrá de la que se retendrá el 20% ($ 25.819,20) hasta que se acredite el nacimiento o la interrupción del embarazo. Por lo tanto, el pago directo será de $ 103.276,80.

En el caso de la Patagonia, la AUE es de $ 167.825, con un pago directo de $ 134.260 y una retención de $ 33.565.

En febrero de 2026, el monto de la AUE se elevará a $ 129.096, Fuente: Shutterstock Krakenimages.com

Las titulares de este plan también acceden automáticamente a dos beneficios adicionales:

Tarjeta Alimentar : se mantiene en $ 52.250.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días : es de $ 48.691.

Ambos subsidios se acreditan sin trámite gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 11 de febrero al 12 de marzo

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 10 de febrero al 12 de marzo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la ANSES

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: