Los créditos de ANSES vuelven a la agenda del Congreso tras ser dados de baja mediante el decreto 421/2025. Bloques de la oposición trabajan en un proyecto de ley para utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para ofrecer créditos blandos destinados exclusivamente a cancelar deudas.

El tratamiento del proyecto está previsto para el inicio de las sesiones ordinarias el próximo 1° de marzo de 2026.

Créditos ANSES ¿Quiénes pueden pedirlos según el proyecto que presentarán en Diputados?

A diferencia de versiones anteriores, este programa amplía el universo de beneficiarios, incluyendo a sectores que hoy tienen dificultades para acceder al sistema bancario tradicional:

Jubilados y pensionados (SIPA): aquellos que perciban hasta seis haberes mínimos.

Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y por Embarazo: titulares vigentes.

Pensiones No Contributivas ( PNC ).

Monotributistas: inscriptos en las categorías A, B, C y D .

Trabajadores registrados: con ingresos que no superen los seis salarios mínimos .

Personal de casas particulares.

Montos y condiciones para préstamos de ANSES

Si el Congreso aprueba la ley, los créditos ANSES tendrían las siguientes características técnicas:

Monto máximo: hasta $1.500.000 , con actualización según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Tasa de interés: se utilizará la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales, manteniéndose por debajo de los costos financieros de las tarjetas de crédito.

Afectación de ingresos: la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto de quien lo solicita, garantizando que el pago sea sostenible.

No son préstamos personales: ¿cómo se utilizará el dinero del crédito?

Una de las novedades más importantes de este proyecto es que el préstamo no será otorgado en efectivo. El mecanismo propuesto es 100% digital a través de la web oficial de ANSES.

El solicitante indicará en el formulario de solicitud a qué entidad le debe dinero (banco, financiera o fintech) y ANSES transfiere los fondos directamente para cancelar la deuda.

Las cuotas de este crédito se descontarían directamente de los haberes o asignaciones mensuales.

Cabe señalar que los créditos ANSES originales fueron eliminados por el gobierno a través del decreto 421/2025. Para que vuelvan, este proyecto debe ser aprobado primero en el Congreso tras el inicio de las sesiones ordinarias en marzo.