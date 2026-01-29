El Gobierno confirmó qué jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán el bono y también confirmó de cuánto será la jubilación mínima y máxima para febrero de 2026 de los adultos mayores junto con los montos de los extras que recibirán los beneficiarios en esta segunda liquidación.

A través del Decreto 65/2026, el organismo previsional a cargo de Fernando Baerzi anunció que el bono de $ 70.000 se mantendrá en febrero, aunque no todos los prestatarios podrán recibir el beneficio. En la misma publicación, se detallaron los requisitos para acceder a este adicional.

¿Quiénes dejarán de cobrar el bono para jubilados en 2026?

El Gobierno prevé que el bono de ANSES para jubilados y pensionados se pague durante todo el año con los mismos requisitos que se fijaron desde marzo de 2024. De este modo, quienes perciben el haber previsional básico seguirán recibiendo el adicional, pero se mantendrá el mismo monto que se paga hace más de un año y medio .

Por otro lado, según lo anunciado en el proyecto de Presupuesto 2026, el Ejecutivo decidió continuar pagando el refuerzo económico destinado a los sectores con menores ingresos durante todo el año que se dividen en estas categorías:

Excluidos por completo: jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 429.254,35 . Estos beneficiarios no acceden al extra.

Pago proporcional: quienes cobren un haber mayor a $ 359.254,35 y menor al tope máximo de $ 429.254,35, recibirán una retribución proporcional hasta llegar a ese límite.

Quienes sí cobran el 100%: jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) con el haber mínimo beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), es decir quienes cobran la liquidación más baja de $ 359.254,35 para febrero.

El Presupuesto 2026 prevé el pago del bono mensual.

Jubilados ANSES: cuánto cobro en enero con aumento

Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los montos de diciembre serán superiores a los de enero, pero en la primera liquidación del 2026 el básico será mayor.

Categoría Cobro diciembre (con aguinaldo) Cobro enero Jubilados con la mínima $ 581.319,38 $ 419.301,35 $ 429.254,35 Jubilados con la máxima $ 3.440.695,38 $ 2.350.461,71 $ 2.417.441,63 PUAM $ 479.055,50 $ 349.441,46 $ 357.403,48 PNC por invalidez o vejez $ 427.923,56 $ 314.513,53 $ 321.453,59 PNC madre de siete hijos $ 581.319,38 $ 419.301,35 $ 429.219,42

Los jubilados con la mínima podrán cobrar el bono en febrero.

¿Cuándo cobran los jubilados en febrero?

Pese a que ANSES todavía no confirmó las fechas de pago oficiales, mediante una publicación en el Boletín Oficial, los cronogramas estimados del organismo previsional son los siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de febrero

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminado en 1: martes 10 de febrero

DNI terminado en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminado en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminado en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminado en 5: miércoles 18 de febrero

DNI terminado en 6: jueves 19 de febrero

DNI terminado en 7: jueves 19 de febrero

DNI terminado en 8: viernes 20 de febrero

DNI terminado en 9: viernes 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima