La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una nueva actualización del 2,85% en los haberes de febrero y confirmó la continuidad del bono de $ 70.000 destinada a quienes reciben la mínima.

Además, el organismo previsional difundió el cronograma de pagos de febrero, que se extenderá desde el lunes 9 hasta el viernes 27.

¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en febrero?

Además del aumento, el Gobierno confirmó que el bono previsional de $ 70.000 se mantendrá vigente durante todo el 2026 . Los montos a cobrar este mes quedan conformado de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 429.254,42 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)

PUAM : $ 357.403,48 ($ 287.403,48 + bono de $ 70.000)

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez : $ 321.478,05 ($ 251.478,05 + bono de $ 70.000)

PNC para madres de siete hijos : $ 429.254,35 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)

Jubilación máxima: $ 2.417.441

Requisitos para cobrar el bono de $ 70.000

El bono previsional está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que perciben un haber igual o inferior a la jubilación mínima, que en febrero asciende a $ 359.254,35. Aquellos que perciben la mínima podrán acceder al cobro total del bono extraordinario.

Sin embargo, quienes cobren un monto superior a la mínima, pero inferior a $ 429.254,42, recibirán un bono proporcional hasta que su ingreso total alcance ese último monto. En cambio, quienes perciban haberes superiores a $ 429.254,42 no podrán acceder al bono.

El bono está dirigido a:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones no Contributivas por invalidez o vejez.

Titulares de la PNC por madres con siete hijos o más

Calendario de pagos jubilados y pensionados ANSES febrero 2026

El organismo previsional publicó el calendario de pagos para el segundo mes del año. Este se desarrollará de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6: 19 de febrero

DNI terminado en 7: 19 de febrero

DNI terminado en 8: 20 de febrero

DNI terminado en 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)