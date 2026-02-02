En esta noticia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una nueva actualización del 2,85% en los haberes de febrero y confirmó la continuidad del bono de $ 70.000 destinada a quienes reciben la mínima.
Además, el organismo previsional difundió el cronograma de pagos de febrero, que se extenderá desde el lunes 9 hasta el viernes 27.
¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en febrero?
Además del aumento, el Gobierno confirmó que el bono previsional de $ 70.000 se mantendrá vigente durante todo el 2026. Los montos a cobrar este mes quedan conformado de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 429.254,42 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)
- PUAM: $ 357.403,48 ($ 287.403,48 + bono de $ 70.000)
- Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $ 321.478,05 ($ 251.478,05 + bono de $ 70.000)
- PNC para madres de siete hijos: $ 429.254,35 ($ 359.254,35 + bono de $ 70.000)
- Jubilación máxima: $ 2.417.441
Requisitos para cobrar el bono de $ 70.000
El bono previsional está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que perciben un haber igual o inferior a la jubilación mínima, que en febrero asciende a $ 359.254,35. Aquellos que perciben la mínima podrán acceder al cobro total del bono extraordinario.
Sin embargo, quienes cobren un monto superior a la mínima, pero inferior a $ 429.254,42, recibirán un bono proporcional hasta que su ingreso total alcance ese último monto. En cambio, quienes perciban haberes superiores a $ 429.254,42 no podrán acceder al bono.
El bono está dirigido a:
- Jubilados y pensionados del SIPA.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Titulares de Pensiones no Contributivas por invalidez o vejez.
- Titulares de la PNC por madres con siete hijos o más
Calendario de pagos jubilados y pensionados ANSES febrero 2026
El organismo previsional publicó el calendario de pagos para el segundo mes del año. Este se desarrollará de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 9 de febrero
- DNI terminado en 1: 10 de febrero
- DNI terminado en 2: 11 de febrero
- DNI terminado en 3: 12 de febrero
- DNI terminado en 4: 13 de febrero
- DNI terminado en 5: 18 de febrero
- DNI terminado en 6: 19 de febrero
- DNI terminado en 7: 19 de febrero
- DNI terminado en 8: 20 de febrero
- DNI terminado en 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero