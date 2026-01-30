En esta noticia

La ANSES confirmó el calendario de pagos de febrero de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Los haberes llegan con un aumento del 2,85%, correspondiente a la inflación de diciembre de 2025, y con la continuidad del bono de $ 70.000 para quienes cobran los montos más bajos.

Las fechas de cobro se organizan, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Te puede interesar

Se aproxima un diluvio histórico con tormentas intensas por 72 horas: alerta por lluvias y ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora

Te puede interesar

Tirar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan y cada cuánto hay que hacerlo

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en febrero 2026

Con el aumento confirmado, la jubilación mínima se elevó a $ 359.254,35, pero con el bono de $70.000 el total a cobrar será de $ 429.254,35. En tanto, la jubilación máxima pasó a $ 2.417.441,63.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0
  • Martes 10 de febrero: DNI terminados en 1
  • Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 2
  • Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 3
  • Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 4
  • Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5
  • Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 24 de febrero: DNI terminados en 2 y 3
  • Miércoles 25 de febrero: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 26 de febrero: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 27 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Pensiones no contributivas: fechas y montos en febrero

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también se actualizan un 2,85% y reciben el bono de $ 70.000. Las mismas se establecen de esta manera:

  • PNC por vejez y discapacidad: $ 321.478,04 con bono incluido
  • Madres de siete hijos: $ 429.254,35
  • PUAM: $ 357.403,48 con bono

Calendario de PNC

  • Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 10 de febrero: DNI terminados en 2 y 3
  • Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Los beneficiarios de PNC por discapacidad cobrarán SUAF el 9 de febrero, sin importar el DNI.

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra y cuándo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) subió a $ 129.096, aunque el pago directo es de $ 103.276,80 por la retención del 20%.

Para hijos con discapacidad, el monto total es de $ 420.354, con un pago directo de $ 336.283,20.

En el caso del SUAF, los montos dependen del ingreso familiar. En el primer rango:

  • Asignación por hijo: $ 64.554
  • Hijo con discapacidad: $ 210.186

Calendario AUH y SUAF

  • Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0
  • Martes 10 de febrero: DNI terminados en 1
  • Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 2
  • Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 3
  • Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 4
  • Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5
  • Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6
  • Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 7
  • Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 8
  • Martes 24 de febrero: DNI terminados en 9

Asignación por embarazo, prenatal y maternidad

Asignación por embarazo

  • 10 de febrero: DNI 0
  • 11 de febrero: DNI 1
  • 12 de febrero: DNI 2
  • 13 de febrero: DNI 3
  • 18 de febrero: DNI 4
  • 19 de febrero: DNI 5
  • 20 de febrero: DNI 6
  • 23 de febrero: DNI 7
  • 24 de febrero: DNI 8
  • 25 de febrero: DNI 9

Prenatal y maternidad

  • 11 de febrero: DNI 0 y 1
  • 12 de febrero: DNI 2 y 3
  • 13 de febrero: DNI 4 y 5
  • 18 de febrero: DNI 6 y 7
  • 19 de febrero: DNI 8 y 9

La asignación por maternidad se paga el 11 de febrero, sin importar el DNI.

Asignaciones de pago único y fondo de desempleo

Las asignaciones de pago único también se actualizaron:

  • Nacimiento: $ 75.246
  • Adopción: $ 449.888
  • Matrimonio: $ 112.668

Fechas de cobro son las siguientes:

  • Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo
  • Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo

En cuanto al fondo de desempleo, se pagan montos correspondientes a enero:

  • 24 de febrero: DNI 0 y 1
  • 25 de febrero: DNI 2 y 3
  • 26 de febrero: DNI 4 y 5
  • 27 de febrero: DNI 6 y 7
  • 2 de marzo: DNI 8 y 9

Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES

Desde el 9 de febrero, los beneficiarios pueden consultar su liquidación en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se detalla el monto exacto, la fecha de cobro y los descuentos aplicados.