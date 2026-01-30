La ANSES confirmó el calendario de pagos de febrero de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Los haberes llegan con un aumento del 2,85%, correspondiente a la inflación de diciembre de 2025, y con la continuidad del bono de $ 70.000 para quienes cobran los montos más bajos.

Las fechas de cobro se organizan, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en febrero 2026

Con el aumento confirmado, la jubilación mínima se elevó a $ 359.254,35, pero con el bono de $70.000 el total a cobrar será de $ 429.254,35. En tanto, la jubilación máxima pasó a $ 2.417.441,63.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0

Martes 10 de febrero: DNI terminados en 1

Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 2

Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 3

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 4

Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5

Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 0 y 1

Martes 24 de febrero: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 25 de febrero: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 26 de febrero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 27 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Pensiones no contributivas: fechas y montos en febrero

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también se actualizan un 2,85% y reciben el bono de $ 70.000. Las mismas se establecen de esta manera:

PNC por vejez y discapacidad: $ 321.478,04 con bono incluido

Madres de siete hijos: $ 429.254,35

PUAM: $ 357.403,48 con bono

Calendario de PNC

Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0 y 1

Martes 10 de febrero: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Los beneficiarios de PNC por discapacidad cobrarán SUAF el 9 de febrero, sin importar el DNI.

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra y cuándo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) subió a $ 129.096, aunque el pago directo es de $ 103.276,80 por la retención del 20%.

Para hijos con discapacidad, el monto total es de $ 420.354, con un pago directo de $ 336.283,20.

En el caso del SUAF, los montos dependen del ingreso familiar. En el primer rango:

Asignación por hijo: $ 64.554

Hijo con discapacidad: $ 210.186

Calendario AUH y SUAF

Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0

Martes 10 de febrero: DNI terminados en 1

Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 2

Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 3

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 4

Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5

Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6

Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 7

Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 8

Martes 24 de febrero: DNI terminados en 9

Asignación por embarazo, prenatal y maternidad

Asignación por embarazo

10 de febrero: DNI 0

11 de febrero: DNI 1

12 de febrero: DNI 2

13 de febrero: DNI 3

18 de febrero: DNI 4

19 de febrero: DNI 5

20 de febrero: DNI 6

23 de febrero: DNI 7

24 de febrero: DNI 8

25 de febrero: DNI 9

Prenatal y maternidad

11 de febrero: DNI 0 y 1

12 de febrero: DNI 2 y 3

13 de febrero: DNI 4 y 5

18 de febrero: DNI 6 y 7

19 de febrero: DNI 8 y 9

La asignación por maternidad se paga el 11 de febrero, sin importar el DNI.

Asignaciones de pago único y fondo de desempleo

Las asignaciones de pago único también se actualizaron:

Nacimiento: $ 75.246

Adopción: $ 449.888

Matrimonio: $ 112.668

Fechas de cobro son las siguientes:

Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo

Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo

En cuanto al fondo de desempleo, se pagan montos correspondientes a enero:

24 de febrero: DNI 0 y 1

25 de febrero: DNI 2 y 3

26 de febrero: DNI 4 y 5

27 de febrero: DNI 6 y 7

2 de marzo: DNI 8 y 9

Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES

Desde el 9 de febrero, los beneficiarios pueden consultar su liquidación en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se detalla el monto exacto, la fecha de cobro y los descuentos aplicados.