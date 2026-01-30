En esta noticia
La ANSES confirmó el calendario de pagos de febrero de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Los haberes llegan con un aumento del 2,85%, correspondiente a la inflación de diciembre de 2025, y con la continuidad del bono de $ 70.000 para quienes cobran los montos más bajos.
Las fechas de cobro se organizan, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en febrero 2026
Con el aumento confirmado, la jubilación mínima se elevó a $ 359.254,35, pero con el bono de $70.000 el total a cobrar será de $ 429.254,35. En tanto, la jubilación máxima pasó a $ 2.417.441,63.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0
- Martes 10 de febrero: DNI terminados en 1
- Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 2
- Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 3
- Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 4
- Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5
- Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 8 y 9
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 24 de febrero: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 25 de febrero: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 26 de febrero: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 27 de febrero: DNI terminados en 8 y 9
Pensiones no contributivas: fechas y montos en febrero
Las Pensiones No Contributivas (PNC) también se actualizan un 2,85% y reciben el bono de $ 70.000. Las mismas se establecen de esta manera:
- PNC por vejez y discapacidad: $ 321.478,04 con bono incluido
- Madres de siete hijos: $ 429.254,35
- PUAM: $ 357.403,48 con bono
Calendario de PNC
- Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 10 de febrero: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9
Los beneficiarios de PNC por discapacidad cobrarán SUAF el 9 de febrero, sin importar el DNI.
AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra y cuándo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) subió a $ 129.096, aunque el pago directo es de $ 103.276,80 por la retención del 20%.
Para hijos con discapacidad, el monto total es de $ 420.354, con un pago directo de $ 336.283,20.
En el caso del SUAF, los montos dependen del ingreso familiar. En el primer rango:
- Asignación por hijo: $ 64.554
- Hijo con discapacidad: $ 210.186
Calendario AUH y SUAF
- Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0
- Martes 10 de febrero: DNI terminados en 1
- Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 2
- Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 3
- Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 4
- Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5
- Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6
- Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 7
- Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 8
- Martes 24 de febrero: DNI terminados en 9
Asignación por embarazo, prenatal y maternidad
Asignación por embarazo
- 10 de febrero: DNI 0
- 11 de febrero: DNI 1
- 12 de febrero: DNI 2
- 13 de febrero: DNI 3
- 18 de febrero: DNI 4
- 19 de febrero: DNI 5
- 20 de febrero: DNI 6
- 23 de febrero: DNI 7
- 24 de febrero: DNI 8
- 25 de febrero: DNI 9
Prenatal y maternidad
- 11 de febrero: DNI 0 y 1
- 12 de febrero: DNI 2 y 3
- 13 de febrero: DNI 4 y 5
- 18 de febrero: DNI 6 y 7
- 19 de febrero: DNI 8 y 9
La asignación por maternidad se paga el 11 de febrero, sin importar el DNI.
Asignaciones de pago único y fondo de desempleo
Las asignaciones de pago único también se actualizaron:
- Nacimiento: $ 75.246
- Adopción: $ 449.888
- Matrimonio: $ 112.668
Fechas de cobro son las siguientes:
- Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo
- Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo
En cuanto al fondo de desempleo, se pagan montos correspondientes a enero:
- 24 de febrero: DNI 0 y 1
- 25 de febrero: DNI 2 y 3
- 26 de febrero: DNI 4 y 5
- 27 de febrero: DNI 6 y 7
- 2 de marzo: DNI 8 y 9
Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES
Desde el 9 de febrero, los beneficiarios pueden consultar su liquidación en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se detalla el monto exacto, la fecha de cobro y los descuentos aplicados.