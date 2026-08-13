Banco Provincia lanzó una nueva tarjeta de crédito Visa virtual que puede solicitarse de manera 100% digital desde el celular.

La principal novedad es que, una vez aprobada, puede utilizarse de inmediato sin necesidad de esperar la impresión de un plástico físico.

La tarjeta se gestiona exclusivamente desde BIP Móvil y permite realizar compras online, pagar con códigos QR y efectuar pagos sin contacto mediante tecnología NFC a través de Cuenta DNI.

Además, quienes la utilicen podrán acceder a las promociones disponibles en la billetera digital. Conoce todos los detalles al respecto.

Cómo funciona la nueva tarjeta Visa virtual del Banco Provincia

La nueva tarjeta de crédito está disponible para nuevas contrataciones y permite completar todo el proceso de manera autogestionada. Una vez aprobada, la persona usuaria puede comenzar a utilizarla inmediatamente desde los canales digitales habilitados.

Banco Provincia lanzó una nueva tarjeta de crédito Visa virtual que puede solicitarse de manera 100% digital desde el celular. (Fuente: Banco Provincia) Banco Provincia

Entre las principales alternativas de uso se encuentran:

Las compras en comercios electrónicos.

Los pagos con QR.

Las operaciones sin contacto mediante NFC. Esta última opción permite utilizar la tarjeta a través de Cuenta DNI, sin necesidad de contar con el plástico.

Los datos necesarios para realizar operaciones también quedan disponibles desde los canales digitales del banco.

El número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad pueden consultarse desde BIP Móvil, Home Banking y Cuenta DNI.

Además, durante la contratación se pueden solicitar hasta cuatro tarjetas adicionales. Al igual que la principal, estas tarjetas se emiten inicialmente en formato virtual y pueden comenzar a utilizarse sin esperar la llegada de una tarjeta física.

Cuenta DNI: cómo pagar con la tarjeta virtual y acceder a descuentos

Una de las principales novedades es la posibilidad de utilizar la tarjeta virtual mediante NFC a través de Cuenta DNI. Esta tecnología permite realizar pagos sin contacto desde un celular compatible, simplemente acercándolo al dispositivo habilitado del comercio.

El sistema también amplía las posibilidades de aprovechar las promociones de Cuenta DNI. De esta manera, quienes paguen mediante la billetera digital podrán acceder a los descuentos vigentes que Banco Provincia ofrece en distintos comercios y rubros.

Quienes paguen mediante la billetera digital podrán acceder a los descuentos vigentes que Banco Provincia ofrece en distintos comercios y rubros.

La nueva modalidad también busca reducir el uso de plástico asociado a la emisión de tarjetas. Sin embargo, quienes prefieran tener una tarjeta física podrán solicitar posteriormente su impresión desde los canales digitales del banco.

En ese caso, la primera emisión del plástico no tiene costo. Así, cada cliente puede decidir si mantiene la tarjeta exclusivamente en formato virtual o si solicita una versión física para utilizarla de la manera tradicional.

Paso a paso: cómo gestionar la tarjeta de crédito visa virtual

Ingresar a BIP Móvil. Acceder a Tarjetas > Mis tarjetas. Presionar los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha. Seleccionar Contratación de Tarjeta de Crédito Virtual. Elegir la cartera y la semana de vencimiento disponibles. Definir si se desean tarjetas adicionales (hasta cuatro). Realizar la validación biométrica solicitada por el sistema. Finalizada la gestión, descargar el comprobante y comenzar a usar la tarjeta de forma inmediata.

Los datos de la tarjeta pueden consultarse luego desde: BIP Móvil o Home Banking: Tarjetas > Mis tarjetas > Visa > Ver datos. Cuenta DNI: Otras funcionalidades > Tarjetas > Visa > Ver datos