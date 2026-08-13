Deudas de tarjeta y créditos: los pasos para salir del rojo y el error que hay que evitar para no empeorarlo todo
Gabriel Lentini, conocido como “El Doctor de tus Finanzas”, explicó cuáles son los primeros pasos que debería dar una persona endeudada, cómo decidir qué cancelar antes y por qué tomar un nuevo crédito para pagar los anteriores puede terminar agravando el problema
Desde opciones más defensivas y enfocadas en dividendos hasta empresas tecnológicas con mayor potencial de crecimiento, los Cedears permiten armar estrategias para cada perfil de inversor. Qué alternativas miran los especialistas y qué tener en cuenta antes de elegir.