En esta noticia Polémica con CALF

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, explicó la polémica desatada luego de que una cooperativa de Neuquén iniciara conversaciones con Huawei para adquirir tecnología.

“La seguridad energética y de los datos es seguridad nacional de ambos países. Las empresas de Estados Unidos quieren entrar en Argentina y quieren garantías de que sus datos son protegidos y están en redes de confianza”, deslizó el embajador en AmCham Energy Forum.

La aclaración surge días después de que un directivo de la cooperativa CALF recibiera mensajes en los que se les pedía que paralice los avances. Este miércoles, Lamelas recibió a los directivos de la compañía.

“China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de Inteligencia Artificial”, dijo el embajador, quien puntualizó que está “Cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de IA, todo controlado por el partido comunista chino. Esto no vale”.

Además, sentenció: “Tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta” y planteó que en uno de “los países más capitalistas y libres del mundo”, como Estados Unidos, no se puede comprar ni vender equipos de Huawei.

“No hay duda de que las empresas estadounidenses son líderes globales de seguridad y transparencia, y esas empresas no usan tecnología crítica de China”, concluyó.

Polémica con CALF

Hace una semana, un directivo de la cooperativa eléctrica neuquina CALF dijo que recibió mensajes de funcionarios de la embajada referidos a un convenio que la compañía firmó con Huawei.

El contrato incluía la provisión de soluciones de fibra óptica para wifi en espacios públicos y grandes superficies y la integración hacia un datacenter propio con la municipalidad de Neuquén en el polo tecnológico. CALF es un proveedor relevante de fibra óptica para la provincia y en la extensión de la red del gobierno local.

En el reclamo que presentó la cooperativa, señalaron que se les indicó de una política del gobierno estadounidense que restringiría las visas de los directivos a raíz del convenio con la compañía china.

Cuando cobró trascendencia el reclamo, el embajador convocó a directivos de la empresa. “Recibí hoy en el Palacio Bosch a las autoridades de CALF. Mantuvimos un diálogo productivo sobre el trabajo de la cooperativa en Neuquén, la expansión de sus servicios en Vaca Muerta y la importancia de cuidar la seguridad de los datos. Esperamos seguir trabajando juntos”, dijo Lamelas.