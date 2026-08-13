Los jubilados de Santa Fe verán un atraso en su cobro.

Tras la aprobación de una reforma interna en una de las provincias más grandes de Argentina, un grupo de jubilados y pensionados tendrán un nuevo beneficio en los haberes debido al gravamen conocido como Aporte Solidario .

Sin embargo y pese a que se hará efectivo un nuevo aumento en el vigente pago, los adultos mayores también verán un retraso respecto a la liquidación de junio en algunas categorías. Además, a diferencia de otros beneficiarios, este grupo no tendrá bonos adicionales en agosto.

Jubilados con calendario confirmado, ¿cuánto cobro en agosto de 2026?

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Santa Fe activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales durante los primeros días del mes conforme el esquema habital.

Los jubilados verán una mínima superior a los $ 600.000 en agosto.

Jubilación mínima provincial: Quedó establecida en un piso de $643.000 para el bimestre de julio y agosto Quedó establecida en un piso depara el bimestre de julio y agosto Instagram

Piso de bolsillo: Se garantizó que el incremento neto no sea inferior a $100.000 para quienes tienen los ingresos más bajos del escalafón

Según el informe provincial, el haber más bajo ya supera los $ 643.000 desde el octavo mes del 2026. Además, como en Santa Fe, las jubilaciones aumentan mensualmente, para agosto habrá una suba del 1,8% que se suma a la suba de julio. El Gobierno anunció un ajuste de casi el 11% este semestre:

2% desde el 1° de julio

1,8% desde el 1° de agosto

1,7% desde el 1° de septiembre

1,6% desde el 1° de octubre

1,5% desde el 1° de noviembre

1,5% desde el 1° de diciembre

Este ajuste también afecta a todos aquellos que deben pagar el aporte solidario, una reducción para quienes cobran el equivalente a tres jubilaciones mínimas.

El esquema de este mes vio un retraso respecto a julio, pero habrá un nuevo aumento.

¿Cuándo cobran los jubilados en agosto?

Como el esquema de este mes tendrá un fin de semana previo al comienzo, no tiene la misma fecha de inicio que el calendario anterior. Por eso, los jubilados verán una demora de dos días, ya que el la liquidación previa comenzó el lunes 1 de julio.

Las fechas de pago para los jubilados de Santa Fe

Lunes 3 de agosto (acreditación en cuenta sábado 1° de agosto)

Escalafón Policial y Penitenciario.

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000.

Martes 4 de agosto

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000.

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 5 de agosto

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.410.000.

Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Jueves 6 de agosto

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.410.000.

Viernes 7 de agosto

Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Aporte social: que pasará con este descuento a las jubilaciones

El aporte solidario de la reforma previsional santafesina sigue vigente este octavo mes para los pasivos cuyos ingresos superan las tres jubilaciones mínimas, es decir un total apenas superior a 1,9 millones de pesos.

La medida, que aplica descuentos progresivos del 2% al 6%, fue diseñada originalmente como una herramienta de emergencia para equilibrar las cuentas públicas y reducir el fuerte déficit financiero que arrastraba la Caja de Jubilaciones provincial.

Sin embargo, el gobernador Maximiliano Pullaro confirmó oficialmente que el descuento dejará de aplicarse a partir de septiembre, al no renovarse la prórroga de la ley.