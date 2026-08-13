Los enviados del expresidente Mauricio Macri se reunieron en Casa Rosada con los armadores políticos de la secretaria general y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, para activar los acuerdos electorales de cara al 2027 . “Hay que subir un nivel más en cuanto a la consolidación de la transformación, darle un nivel más institucional a la alianza”, aseguraron fuentes de Casa Rosada en diálogo con El Cronista.

Los que encabezaron el cónclave fueron el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, los principales armadores del partido violeta. El encuentro es la primera consecuencia visible de la llamada telefónica que mantuvieron el lunes la secretaria general de la Presidencia y el titular del PRO: una conversación de media hora en la que ambos acordaron abrir un espacio de diálogo entre las dos fuerzas, tras meses de congelamiento.

Karina Milei no participó de la reunión de este jueves, aunque fue quien la orquestó. Se sumaron, de parte del oficialismo, el secretario de Medios, Fabián Fernández, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. De parte de Macri fueron el titular bonaerense y jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo; y su mano derecha en la Ciudad y secretario del partido, Fernando De Andreis, que llegaron a Balcarce 50 para las 11 de la mañana.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, AGOSTO 13: Los dirigentes del Pro Fernando de Andreis y Cristian Ritondo ingresan a la casa de gobierno donde se inicia una mesa de negociación formal para intentar recomponer la relación política de cara al 2027. FOTO NA CLAUDIO FANCHI

Según pudo reconstruir El Cronista, ambos emisarios se fueron del encuentro con mejor expectativa de la que tenían cuando llegaron. De parte de todos los sectores coincidieron que la reunión fue buena, y que comenzó con un reconocimiento de parte de Santilli y los Menem sobre la labor del PRO en el Congreso y como partido . “Vamos a trabajar para que a Milei le vaya bien”, aseguraron fuentes del sector amarillo.

La conversación se centró a nivel político y parlamentario, pero con especial foco en nivel partidario a nivel nacional. “ Argentina no puede dar marcha atrás , compartimos la mirada de que hay que blindar el cambio”, es la frase que se repitió a modo de slogan desde el PRO. De parte de La Libertad Avanza, hubo un leve cambio en el suyo: de querer pintar el país de violeta, destacaron: “Queremos pintar el país de la agenda violeta”.

Según pudieron especificar a este medio una altísima fuente del partido que lidera Karina Milei, la intención es avanzar hacia una alianza con el PRO en todos los distritos en los que el partido exista. Eso incluiría a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y en la Ciudad de Buenos Aires, territorio donde la grieta entre Mauricio y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, complica el terreno de la definición por las candidaturas.

CMF

No obstante, todavía no se habló de candidaturas. La intención es que esta mesa -o inclusive entre más participantes- continúe con reuniones cada 15 días . “Para nosotros fue un my buen primer paso para construir confianza. Estamos contentos, vamos a seguir trabajando. Para (el acuerdo electoral) falta, faltan muchas de estas reuniones. Una de las cuestiones importantes es que con Diego y los Menem estamos entablando una relación de confianza, nos sentimos valorados, que reconocen el trabajo, así que somos optimistas. Pero falta”, sostuvo De Andreis ante la prensa acreditada en Casa Rosada.

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