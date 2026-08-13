Alianza a nivel nacional: tras el llamado con Macri, Karina Milei busca sumar un escalón con el PRO
Los dirigentes amarillos, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, se reunieron en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Menem, con la vista puesta en un acuerdo electoral macro para el 2027. Todos los detalles de la reunión.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 13 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.