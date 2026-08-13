En una jornada marcada por la expectativa del mercado financiero, el ministro de Economía, Luis Caputo , anunciará este jueves una serie de modificaciones clave en la reglamentación de los préstamos en moneda extranjera.

Aunque no se anticiparon detalles, El Cronista pudo saber que los anuncios tendrían por objeto desarticular las trabas remanentes que limitan el acceso al financiamiento en dólares para el sector corporativo, en un intento por dinamizar la inversión.

Concretamente, el Gobierno busca ampliar el universo de tomadores de crédito. Hasta ahora, la normativa permitía el acceso a estas líneas casi exclusivamente a empresas con ingresos genuinos en divisas (exportadoras).

Los cambios permitirían ahora que empresas que operan en el mercado interno, pero que forman parte de cadenas de valor estratégicas, también puedan calificar para este tipo de financiamiento.

Una medida que pone el foco en la liquidez

La decisión de Caputo se apoya en el crecimiento sostenido de los depósitos en dólares en el sistema financiero tras la consolidación del esquema de competencia de monedas. Con un excedente de liquidez en las entidades bancarias, el Gobierno entiende que es el momento de “soltar amarras” para que esos dólares se vuelquen a la economía real.

Sin embargo, esta flexibilización del crédito convive con una política monetaria que se mantiene rígida en otros frentes. A diferencia de lo que han hecho otros bancos centrales de la región, como los de Brasil o Chile, el BCRA decidió mantener elevados los niveles de encajes bancarios.

El mensaje de Caputo a los empresarios

Horas antes del anuncio, Caputo utilizó su cuenta de X para fijar la postura oficial. El titular de la cartera económica enfatizó que la prioridad absoluta sigue siendo el equilibrio fiscal y la remoción de regulaciones que, a su juicio, funcionaron como un “impuesto oculto” a la producción durante años.

Asimismo, enumeró una serie de logros del gobierno de Javier Milei para darle un sustento a su posterior departición: “Según la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, en los primeros 7 meses del año las exportaciones de las PyMEs sumaron u$s 6446 millones, registrando una suba de 26% en relación al mismo período de 2025 y alcanzando el mayor valor desde 2013″.

“La cantidad de empresas exportadoras creció 4% en relación al año pasado y 6,6% frente a 2023”, apuntó Caputo. Y agregó: “Entre los capítulos con mayor crecimiento pueden destacarse Alimentos preparados para animales (+327,8%), Productos químicos inorgánicos (+118,1%), Productos a base de almidón o fécula (+105,5%), Productos lácteos, huevos y miel (+56,4%), Hortalizas y otros tubérculos (+40,3%) y Sal, yeso, cales y cemento (+38,4%)”.

Se espera que, tras el anuncio, los bancos privados comiencen a desplegar nuevas líneas de crédito corporativo, lo que podría generar una baja en los spreads de tasas que actualmente paga el sector privado.