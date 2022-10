Comunicación de crisis: los consejos de un grupo de 'gurúes' al gobierno de Kicillof

"La negación de la crisis produce una profundización, un alargamiento de la crisis", arrancó Mario Riorda sus consejos a voceros de los distintos ministerios bonaerenses, responsables de prensa de municipios, docentes de carreras de Comunicación del conurbano bonaerense y estudiantes universitarios en el marco de la Primera Jornada Provincial de "Gestión en Comunicación de Crisis".

La organización corrió por cuenta del Ministerio de Comunicación de Buenos Aires que conduce Jésica Rey, vocera de Axel Kicillof, y apuntó a dar herramientas profesionales para las distintas áreas de comunicación. Incluso podían participar desde la oposición porque la invitación fue abierta y hasta por redes sociales.

¿Fin de la luna de miel con Massa? El kirchnerismo pierde la paciencia y lanza sus primeros dardos



Axel Kicillof vs Horacio Rodríguez Larreta: batalla por las escuelas y las tomas



"De las crisis se aprende, pero mejor aún es estar preparados. Por eso pusimos en valor la comunicación de crisis creando el área y trabajamos con todos los ministerios y municipios para mejorar nuestra calidad de respuesta. Certidumbre y cercanía, con esos dos ejes como rectores de la política, es que pensamos esta jornada", dio la bienvenida Rey en el escenario del Teatro Argentino.



Jesica Rey, ministra de Comunicación de Buenos Aires y vocera del gobernador Axel Kicillof





CERTEZAS

Riorda, que fue la ‘estrella' del evento, es director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral, presidente de ALICE y consultor para gobiernos de América Latina. Tuvo a su cargo varias campañas políticas en Argentina pero no asesora a Kicillof.

De las crisis se aprende, pero mejor aún es estar preparados. Por eso pusimos en valor la comunicación de crisis creando el área y trabajamos con todos los ministerios y municipios para mejorar nuestra calidad de respuesta.



En su caso, marcó las diferencias entre situaciones de conflicto, que en algunos gobiernos son permanentes o que se pueden aprovechar para marcar posiciones, y las crisis que son más letales y pocas veces los funcionarios las sobreviven. Su concepto central fue que en una crisis se pierden las certezas y que por lo tanto lo primero que se debe hacer es "dar certidumbre".

La segunda regla es organizar la comunicación, la tercera es cumplir lo que se dice y la cuarta, desactivar noticias falsas con información institucional, tal como también describe en el libro "Todos tienen un plan hasta que te pegan en la cara" que escribió en coautoría con Silvia Bentolila.

El encuentro tuvo lugar en el teatro Argentino de La Plata donde los 'gurúes' disertaron sobre cómo enfrentar procesos de crisis. La pandemia, la muerte del fiscal Alberto Nisman o el incendio y tragedia de Cromañón fueron algunos de los ejemplos mencionados.

Inicio de la pandemia; Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof unificaron la comunicación

Sobre el Covid-19, lo más nombrado, Riorda dijo que "había elementos de la comunicación de crisis que significaba aportar certidumbre pero también significaba construir consenso frente a los peligros y vulnerabilidades". Y agregó que "cada vez que aparece un hecho no planificado, disruptivo, uno se da cuenta las falencias que tiene para poder gestionar".

Axel Kicillof 2023: entre su Plan Reelección, las PASO y el doble comando con Máximo Kirchner - El Cronista





NO MENTIR

Daniel Rosso, sociólogo, docentes y ex subsecretario de Medios de la Nación

A su turno, el ex subsecretario de Medios de la Nación y ex secretario de comunicación porteño, Daniel Rosso, coincidió con Riorda: "Hay muy pocos lugares donde hay Ministerio de Comunicación y es novedoso que haya un área dedicada a las crisis", destacó en diálogo con El Cronista sobre la convocatoria bonaerense. "En situaciones de crisis y dolor social los discursos técnicos no funcionan", advirtió y afirmó que "la normalidad se cae".

"Son situaciones que no podés gobernar con las herramientas habituales, está por fuera de las rutinas y los gobiernos no tienen los recursos necesarios para que se vuelva a la normalidad", graficó sobre una falencia que percibe en general pero que es más profunda a veces en municipios o localidades más pequeñas.

Ocho enseñanzas en la búsqueda del consenso - El Cronista



"La crisis acelera todo y no podés tener discursos poéticos, exige tutoriales" apuntó sobre los mensajes "claros, concisos y directos" que deben dar los funcionarios pero que a veces tampoco alcanzan para superar la situación. "Depende de qué alianzas de medios se tienen, de si los medios poderosos están en contra o están a favor, si se tiene una buena estrategia de redes y una estrategia de comunicación previa que ayuda a enfrentar la crisis", destacó.

Por otra parte alertó que "hay recursos retóricos, no equivocarte con el discurso, no mentir, no negar la crisis, no minimizarla y no utilizar discursos que no tengan que ver con el dolor real de los que están sufriendo la crisis".





ALIADOS Y REDES

Alejandro Cánepa (UNM); Soledad López (UNQ); Matías Belloni, Director de Comunicación Estratégica y Ayelén Sidún (UNLP)

Hoy, las redes sociales, coincidieron los expositores, son muy importantes. "Transforman millones de receptores en emisores, eso no pasaba con los medios analógicos, circulan miedos, malestares y hay que tener una buena estrategia", consideró Rosso que además es sociólogo y docente.

Las redes transforman millones de receptores en emisores, circulan miedos, malestares y hay que tener una buena estrategia

Para Rosso, el tiempo anterior a la situación de crisis "es un tiempo en el cual se deben acumular recursos para cuando vienen las crisis, tener una red, voceros, alianzas con medios, estrategia y hasta una amplia alianza con voces de prestigio que ayuden en la situación de riesgo".

La jornada la completaron expertos de tres universidades bonaerenses, Ayelén Sidún; decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata; Soledad López, directora de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes y Alejandro Cánepa, director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno.