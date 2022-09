El Plan B de Kicillof en medio del operativo clamor contra las PASO

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires están atadas a las nacionales, tanto las generales como las PASO. La cláusula enganche que rige para las elecciones de 2023 está fijada por una ley provincial tanto para elegir gobernador como diputados y senadores provinciales. Tampoco los intendentes pueden desmarcarse.

Por ese motivo, Axel Kicillof está condicionado y si el Congreso nacional elimina por ley las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el gobernador necesitará hacer un acuerdo legislativo para no quedar solo frente a una oposición que tiene varios candidatos -Diego Santilli, Cristian Ritondo y el trío Néstor Grindetti-Javier Iguacel-Joaquín de la Torre- sumado al factor determinante de las fuerzas de Javier Milei y José Luis Espert que pueden ayudar o no a Juntos por el Cambio.

En el Senado la composición es mitad y mitad mientras que en Diputados, aunque están empatados, hay alguna chance de dividir a Juntos o al resto de los bloques minoritarios.

La tienen más fácil otros gobernadores con mayoría en sus Legislaturas. No es el caso del Frente de Todos bonaerense. Si fracasa, quedará sin coraza en la avanzada de agosto. Una derrota rebotaría negativamente sobre todo el calendario electoral. Por supuesto. el efecto contrario lograría con un triunfo.





LA AYUDA DE GARRO

Horacio Rodríguez Larreta con Julio Garro en La Plata

Un adversario, el intendente platense Julio Garro, aportó una señal hace pocos días. En un acto de sinceridad admitió que se podría "evaluar como sociedad" la continuidad o no de una herramienta electoral que, aunque "muy útil", en su momento fue cuestionada incluso por Juntos por el Cambio.



En la oposición hacen fila para cuestionar la eliminación de las primarias. Y algunos en el oficialismo también. El Movimiento Evita, por ejemplo, no está de acuerdo con el cambio de reglas. Sin embargo si los actuales intendentes van por otra reelección y con listas únicas, acordadas con los distintos sectores internos, sería un gasto millonario, argumenta el oficialismo en el Conurbano.

En 2019 cuando Alberto Fernández-Cristina Kirchner se impusieron holgadamente frente a Mauricio Macri-Miguel Pichetto la oposición afirmaba que la PASO no era más que una encuesta. "Esta elección no existió", dijo el propio Macri. Y el peronismo defendió insistentemente la herramienta ideada por Néstor y Cristina Kirchner, aunque ella misma se negó a usar en 2017 cuando Florencio Randazzo, su ex ministro, la enfrentó. Terminaron compitiendo él por el PJ y ella por Unidad Ciudadana.

En ese marco Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, renegaba de las Primarias como también de la boleta única de papel que pasó a proponer en reemplazo de la electrónica que usó la Ciudad de Buenos Aires.

Por ley la PASO nacional debería realizarse dentro de 11 meses, en agosto. Y dos meses después debería tener lugar la elección general. El mismo esquema se repetiría en Buenos Aires excepto que Kicillof pueda acordar con la oposición.





MODO NEGOCIACIÓN

La Cámara de Diputados bonaerense es clave para las negociaciones

Si se eliminan las PASO vamos a tener que sentarnos con la oposición a negociar la derogación de la ley provincial

"Si se eliminan las PASO vamos a tener que sentarnos con la oposición a negociar la derogación de la ley provincial", alertan ante este diario distintos voceros del gobierno de Buenos Aires que trabajan en la reelección de Kicillof. Su preferencia, ya se contó, es que Cristina Kirchner vaya como candidata a Presidenta o senadora nacional. Y su plan es colgar su nombre en la misma boleta.

"Hasta ahora hay un solo candidato a gobernador en el Frente de Todos", repiten en La Plata donde nadie desconoce las intenciones de Martín Insaurralde, jefe de gabinete, para ir por el mismo cargo. Difícil imaginar que Kicillof e Insaurralde se enfrenten. ¿Máximo Kirchner sería mediador?

Las matemáticas definen, como siempre. Si Kicillof es quien más mide no hay chance de otra opción. Si Sergio Massa mejora los índices de la economía, la posibilidad de que cada cual vaya por su reelección derrama y contagia. Hasta Alberto Fernández se entusiasma aunque también muchos ya ven a Massa en camino de ser o al resto con deseos de convencerlo. La imagen del Presidente, en Buenos Aires, cae en picada.

En caso de que alguno de los proyectos presentados -o por presentar en el Congreso Nacional- termine sancionándose como ley, las PASO del año pasado habrán sido las últimas nacionales. Hasta Mauricio Macri avizora un futuro sin Primaria y propuso armar una interna propia y que la pague su coalición.

Kicillof necesita el empuje del nombre de su lideresa, Cristina Kirchner. Pero sobretodo asegura necesitar la plata para la elección. Nunca Buenos Aires financió su propia logística electoral. En tiempos de crisis económica tampoco lo querría hacer la actual gestión. Sin el presupuesto que maneja el Ministerio del Interior prefieren arremangarse y acordar con la oposición, si fuera posible.

Desde el Congreso Nacional, Juntos por el Cambio reaccionó. "Es una trampa" señalaron desde el PRO mientras el radical Mario Negri se preguntó si "tienen miedo a la voz del pueblo".