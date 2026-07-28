Cómo será la cadena nacional de Milei: la puesta en escena y las reformas que anunciará
El Presidente grabará el mensaje en la Casa Rosada a su regreso de Perú. El mensaje será transmitido el jueves a las 20 y el discurso marcará el inicio formal del debate por la nueva Carta Orgánica del Banco Central, la regla fiscal y el polémico proyecto de “shutdown” estatal.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 28 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.