El presidente Javier Milei grabará un mensaje por cadena nacional, tal como anticipó El Cronista, para anunciar formalmente el envío del proyecto que buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central. En el mensaje, que se transmitirá el jueves a las 20, también incluirá detalles sobre las próximas reformas económicas.

El jefe de Estado grabará el mensaje en la Casa Rosada a su regreso de Perú, donde este martes participó de la toma de mando de la flamante Presidenta Keiko Fujimori. De la puesta en escena participarán, además, miembros del equipo económico , como el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del BCRA, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Según pudo saber este diario de fuentes oficiales, el Presidente no solamente brindará detalles sobre la reforma al BCRA, la cual será remitida a la Cámara de Diputados recién la próxima semana, sino que también va a mencionar el proyecto para el Shutdown de la política, otra iniciativa que buscan impulsar este año.

“ Ese proyecto va a salir después del de BCRA , (Milei) va a contar algo (en la cadena nacional) pero es posterior. Van a ser proyectos distintos . Pero se va a hablar en paquete desde lo discursivo”, adelantaron desde la Casa Rosada.

Según la línea cronológica, todo indicaría que el proyecto del Shutdown se presentará en el Congreso en simultáneo al envío del Presupuesto 2027, que se hace en septiembre.

Por un lado, las modificaciones a la Carta Orgánica van a ir en línea con deshacer la reforma de Mercedes Marcó del Pont del 2012. Los ejes que ya anticipó Milei en reiteradas oportunidades implican: consagrar un mandato único para la entidad centrado en la preservación del valor de la moneda, prohibir por ley el Financiamiento del Tesoro vía emisión; limitar el reparto de utilidades salvo en contextos de deflación; e incorporar sanciones penales para quien use el BCRA para tapar el déficit.

Por sobre todas las cosas, uno de los debates clave va a tener que ver con la independencia del Banco Central . El propio Milei, en ese sentido, detalló en la última columna que publicó al respecto el fin de semana que, con el objetivo de que la remoción de los directivos del organismo sea más exigente, propondrán que las mismas requieran dos tercios de ambas cámaras .

Fuentes oficiales que la designación continuaría a cargo del Senado, no obstante, algo que pese a ser vigente actualmente, hoy los nombramientos se limitan al decreto presidencial y al despacho de comisión.

Por otro lado, el Shutdown sería una modificación a la Ley de Administración Financiera que obliga a apagar automáticamente al Estado si se queda sin Presupuesto. El modelo, similar a cómo funciona en los Estados Unidos, busca que el Poder Ejecutivo no pueda seguir gastando sin una nueva autorización legal y, para eso, se cierra parcial o totalmente la administración federal.

Milei y Trump en Davos Fuente: EPA/KEYSTONE GIAN EHRENZELLER

De esta manera, las actividades consideradas no esenciales como los parques nacionales, museos y otras oficinas federales dejarían de operar. En EE.UU., por ejemplo, solo se mantienen activas las Fuerzas Armadas, el control aéreo, las cárceles federales y cuestiones vinculadas a la Seguridad Pública y la Salud.

“La idea de Milei de cerrar el Estado por falta de presupuesto es de total gravedad”, ya anticipó reacio el diputado Miguel Ángel Pichetto, uno de los opositores del Presidente en el Congreso. En el debate público también hubo planteos de constitucionalistas sobre si este tipo de modificaciones contradicen la Carta Magna, que habilita la prórroga presupuestaria para evitar paralizar el Estado Federal.