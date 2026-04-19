El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta clave para garantizar derechos y facilitar el acceso a distintas prestaciones destinadas a las personas con discapacidad. Se trata de un documento gratuito, de alcance nacional, que habilita beneficios de carácter económico, sanitario, educativo y de transporte. Durante 2026, las personas titulares del CUD continúan accediendo a una amplia gama de beneficios pensados para reducir gastos cotidianos, asegurar la continuidad de tratamientos integrales y promover la inclusión social en igualdad de condiciones. Las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad pueden acceder a diversos derechos y beneficios, entre los que se destacan: El Certificado Único de Discapacidad puede ser solicitado por personas cuyo origen del problema de salud se encuadre en alguna de las siguientes categorías: La documentación requerida varía según el tipo de trámite, el origen del problema de salud y la edad de la persona solicitante. Para conocer los requisitos específicos según cada situación, se puede consultar este link. Además, se debe tener en cuenta que la Junta Evaluadora puede solicitar estudios o informes complementarios si la documentación presentada no resulta suficiente para emitir una evaluación concluyente. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estableció que todos los Certificados Únicos de Discapacidad con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 cuentan con una prórroga automática de un año, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha de 2026. Por este motivo, esos certificados deberán renovarse durante este año. En cambio, los CUD cuyo vencimiento correspondía a 2022, 2023 o 2024 debieron ser renovados durante 2025, ya que no se encuentran alcanzados por esta prórroga. Sin embargo, cabe recordar que desde hace tres años el CUD puede emitirse sin fecha de vencimiento en los casos de discapacidades irreversibles, eliminando la obligación de renovación periódica. Además, el certificado se emite tanto en formato digital como físico, y puede visualizarse a través de la aplicación Mi Argentina.