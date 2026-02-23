En los últimos años, el Gobierno nacional introdujo modificaciones en torno al Certificado Único de Discapacidad (CUD), un documento clave para acceder a derechos, beneficios y prestaciones en todo el país. Entre las medidas aplicadas se encuentran la eliminación del vencimiento para determinados grupos y la actualización de los requisitos para acceder a este certificado. Además, el año pasado la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmó una prórroga de un año para todos los certificados cuyo vencimiento estaba previsto durante 2025. Según la Ley 27.711, existen criterios específicos que permiten emitir el Certificado Único de Discapacidad sin fecha de vencimiento. Estos son: En todos los casos, aunque el certificado no tenga vencimiento, podrá solicitarse una actualización si se producen cambios en el perfil de funcionamiento que afecten la participación plena y efectiva de la persona en la sociedad. A través de la Resolución 2520/2024, la ANDIS ratificó que todos los CUD con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron automáticamente prorrogados por un año, extendiendo su validez hasta la misma fecha de 2026. Por lo tanto, si a alguna persona le vencía el CUD, por ejemplo, en abril de 2025, ya tendría que renovarlo en ese mes de 2026. Para tramitar el Certificado Único de Discapacidad el origen del problema de salud por el cual solicita el certificado de discapacidad debe ser: El CUD se obtiene luego de presentar la documentación médica correspondiente según el tipo de discapacidad. Esta puede consultarse a través de este link. Las personas que cuentan con el CUD pueden acceder a: