El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta clave para acceder a derechos fundamentales en Argentina. Sin embargo, en el último tiempo se incorporaron una serie de cambios para mantener vigente el certificado. Con la nueva organización administrativa, la Secretaría Nacional de Discapacidad, bajo la órbita del Ministerio de Salud, es la encargada de supervisar su emisión. En este sentido, es importante cumplir con los requisitos actualizados para no perder los beneficios ya que la vigencia del CUD depende de cada caso y debe revisarse periódicamente. Uno de los puntos clave es que toda la documentación médica debe estar actualizada. Los certificados, estudios e informes no pueden tener más de seis meses al momento de iniciar o renovar el trámite. Este requisito es fundamental para validar la condición de salud del solicitante. Sin esta documentación vigente, el proceso puede demorarse o incluso ser rechazado. Además, es necesario presentarse ante la Junta Evaluadora, que será la encargada de analizar cada caso. La evaluación presencial sigue siendo obligatoria para obtener o renovar el certificado. El proceso para obtener el Certificado Único de Discapacidad comienza de manera online y luego continúa de forma presencial. La nueva modalidad busca ordenar y personalizar cada solicitud. Una vez aprobado, el certificado puede obtenerse tanto en formato físico como digital. Este último se encuentra disponible en la app Mi Argentina y tiene la misma validez legal. El CUD permite acceder a una serie de derechos y beneficios esenciales para aquellas personas con discapacidad. Entre ellos se encuentran: Para iniciar el trámite, es necesario presentar una serie de documentos que acrediten la situación médica y personal del solicitante.