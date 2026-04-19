El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que acredita oficialmente la condición de discapacidad de una persona en todo el territorio nacional. La emisión y renovación del CUD se realizan a partir de una evaluación a cargo de una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que analiza si la persona cumple con los criterios establecidos. Para obtener o renovar el certificado, es obligatorio presentar la documentación correspondiente y someterse a las evaluaciones que determine dicha junta. El Certificado Único de Discapacidad puede ser solicitado por personas cuyo origen del problema de salud se encuadre en alguna de las siguientes categorías: La documentación a presentar varía según el tipo de trámite, el origen del problema de salud y la edad de la persona solicitante. Por ejemplo, para renovar el CUD de una persona mayor de 16 años con una discapacidad intelectual o mental, se debe presentar: Para conocer los requisitos específicos según cada situación, se puede consultar este link. Cabe aclarar que la Junta Evaluadora puede solicitar estudios o informes adicionales si considera que la documentación presentada no resulta concluyente. El trámite para obtener o renovar el CUD puede realizarse bajo distintas modalidades: Mediante una resolución, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estableció que todos los Certificados Únicos de Discapacidad con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 tienen una prórroga automática de un año, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha de 2026. Por este motivo, dichos certificados deberán renovarse este año. En cambio, los CUD cuyo vencimiento correspondía a 2022, 2023 o 2024 debieron ser renovados durante 2025, ya que no se encuentran alcanzados por esta prórroga. La medida tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y evitar la saturación de turnos en las juntas evaluadoras. Las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad pueden acceder a una amplia gama de derechos y beneficios, entre ellos: