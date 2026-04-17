El Gobierno anunció cambios que se aplicarán sobre las Leyes de Discapacidad y Educación Superior, que dejarán a un porcentaje de beneficiarios sin percibir aumentos en su prestación social. En una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó que se modificarán las leyes de discapacidad y educación superior que fueron aprobadas en 2025 en el Congreso de la Nación. “El Gobierno anterior nos dejo un estado fundido sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos y a las prestaciones sociales que tanto dicen defender”, denunció Adorni, en conferencia de prensa sobre la Ley de Emergencia de Discapacidad. En esta línea, sostuvo que las leyes mencionadas vienen a traer una misma lógica de “repartir plata que no hay y forzarnos a emitir”. “Nos conducen a fundirnos solo en la pobreza”, apuntó en su momento. Por tales motivos, el Jefe de Gabinete de Ministros anticipó que “van a dar aumentos solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regalo un certificado”. Por otra parte, el Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de conversación de oficio de todas las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad otorgadas antes de septiembre de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, implica no solo un cambio de registro, sino una instancia de verificación y auditoría sobre miles de beneficiarios. El nuevo esquema responde a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793). A partir de ahora, las prestaciones pasarán a denominarse Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. El proceso de conversión de oficio alcanza a todas las pensiones otorgadas por la antigua ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) antes del 22 de septiembre de 2025. Puntos clave de la medida: