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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 5 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este viernes, 5 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1405 - Gato

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio

 1°1405 11°9698
 0326  12°0480
 3°9135 13°5029 
 8990  14°8900 
 2156  15°5230 
 6°3397  16°6393
 7366  17°9022 
 9681  18°6150 
 3152  19°9648 
 10°6267 20°5074 

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¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y necesidad de escuchar tu voz interior.

Si el gato es amistoso sugiere protección y armonía; si es esquivo o agresivo, alerta de engaños o tensiones cercanas.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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