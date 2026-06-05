Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 5 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este viernes, 5 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1405 - Gato

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio

1° 1405 11° 9698 2° 0326 12° 0480 3° 9135 13° 5029 4° 8990 14° 8900 5° 2156 15° 5230 6° 3397 16° 6393 7° 7366 17° 9022 8° 9681 18° 6150 9° 3152 19° 9648 10° 6267 20° 5074

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y necesidad de escuchar tu voz interior.

Si el gato es amistoso sugiere protección y armonía; si es esquivo o agresivo, alerta de engaños o tensiones cercanas.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.