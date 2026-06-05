Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 5 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.
En este viernes, 5 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1405 - Gato
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio
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|9698
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|0326
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|9135
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|5029
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|8990
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|8900
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|5230
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|6393
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|7366
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|9022
|8°
|9681
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|6150
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|3152
|19°
|9648
|10°
|6267
|20°
|5074
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y necesidad de escuchar tu voz interior.
Si el gato es amistoso sugiere protección y armonía; si es esquivo o agresivo, alerta de engaños o tensiones cercanas.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.