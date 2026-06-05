La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 5 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 3311 - Palito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de junio

1° 3311 11° 3429 2° 5199 12° 3728 3° 1230 13° 9049 4° 3106 14° 1659 5° 3411 15° 4879 6° 2443 16° 3439 7° 3194 17° 0726 8° 3645 18° 1661 9° 4448 19° 4916 10° 8257 20° 1930

¿Qué significa soñar con Palito?

Soñar con el Palito simboliza sencillez y pocos recursos: una invitación a volver a lo esencial.

También alude a un apoyo delgado pero firme; hay base, pero conviene cuidarla y fortalecerla.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.