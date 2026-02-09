Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el primer dato oficial de inflación de 2026, en el marco de la controversia desatada por el freno a la nueva forma de medir la canasta que conforma el índice y la consecuente renuncia del titular del organismo, Marco Lavagna. La medición suspendida por el Gobierno incorporaba las ponderaciones surgidas de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. Su finalidad era incluir a los consumos más actuales, ya que la vigente data de 2004, con más peso de los servicios en la conformación del número final. Ahora, con la continuidad de la metodología anterior y con la llegada de Pedro Lines como nuevo director, este martes se conocerá de cuánto fue el IPC de enero. Al respecto, cinco consultoras consultadas por El Cronista anticiparon una baja del dato que en diciembre arrojó 2,8%, aunque advirtieron también que la dinámica de los precios se mantendrá, por quinto mes consecutivo, por encima de los dos puntos. No obstante, hubo un relevamiento que estimó una aceleración similar al del último mes de 2025. El economista Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, compartió las proyecciones de su consultora para el mes de enero. Según el relevamiento de la firma, la inflación se situaría en torno al 2,8%, una cifra similar a la registrada en diciembre, lo que confirmaría una tendencia a la baja pero con una resistencia difícil de quebrar. En declaraciones radiales, también remarcó cómo la inflacionaria ponderación de bienes y servicios puede afectar el poder adquisitivo y la dinámica del consumo en el país. “El ingreso real depende de la relación de a qué velocidad van los precios de la economía y a qué velocidad van los ingresos. Si subestimo la inflación por cuestiones técnicas, y la inflación que mido va al 20, cuando verdaderamente va al 24 y los ingresos corren al 20, lo que vas a tener es una caída de los ingresos reales. Entonces, no es casualidad que el consumo empiece a ralentizarse y quede anémico", señaló. De acuerdo con el relevamiento de IPC-OJF (GBA), la inflación general de enero fue de 2,7% mensual, mientras que la inflación núcleo avanzó 2,5%. Con respecto al dato interanual, el IPC alcanzó el 31,3%. En cuanto a los principales rubros, Alimentos y bebidas (4,1%) y Bienes varios (3%) encabezaron las subas del mes. Le siguieron Esparcimiento e Indumentaria, que presentaron una variación de 2,9% y 2,7% respectivamente Con respecto a los bienes y servicios estacionales, la variación registrada fue de 7% mensual, mientras que los Regulados subieron 1,7% mensual. Durante la quinta semana de enero, la consultora registró una variación de 0,6% en los precios de alimentos y bebidas. Con este dato, la inflación promedio mensual de este rubro alcanzaría el 2,5%. “En enero, la dinámica fue marcadamente distinta a la observada en el mes previo: en esta ocasión, la suba estuvo liderada por la categoría de verduras, mientras que las carnes mantuvieron incrementos en torno al 3,6% mensual", detallaron. Según el informe, los precios regulados mostraron un incremento del 2% mensual y que traccionaron el indicador al alza . Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por las subas en las tarifas de electricidad (2,8%), gas (4%), prepagas (2,4% promedio), transporte público —colectivos en PBA (4,5%) y CABA (2,8%)— y combustibles (1%), entre otros. La controversia por la medición del Indec fue un punto crítico que abordó Eco Go y advirtieron que la salida de Lavagna del organismo “puso de manifiesto tensiones institucionales en torno al momento oportuno para implementar la nueva medición, introduciendo un factor adicional de incertidumbre en el frente de expectativas”. En cuanto al nivel general de precios, desde la consultora de Marina Dal Poggetto proyectan una suba del 2,4% en enero. Por su parte, la medición de C&T sobre precios minoristas en el Gran Buenos Aires reflejó un alza mensual de 2,4% en enero, lo que muestra una evolución del 29,2% en doce meses. Según el reporte, la dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente marcada por el rubro Alimentos y Bebidas, que acumularon la mayor suba en el mes (4,1%), y una “fuerte suba de las verduras”. También se destacó el incremento de la carne al ubicarse en torno al 5%, aunque la consultora que dirige María Castiglioni aclaró que se trató “del menor ritmo desde octubre”. Los alimentos y las bebidas aumentaron un 0,8% en las primeras cuatro semanas de enero, según el último relevamiento de LCG. Esta medición ocurre luego de arrojar una suba del 0,7% la última semana. El informe, que releva precios de 8000 alimentos y bebidas de cinco grandes supermercados, señaló una disminución en la dispersión de precios respecto de la semana anterior y un 15% de productos con incrementos dentro de la canasta relevada. Según el reporte de la firma a cargo de Javier Okseniuk, siete segmentos presentaron subas por encima del promedio mensual. El incremento estuvo impulsado principalmente por verduras (6,6%), aceites (3,7%) y carnes (3,6%). Por su parte, azúcar, miel, dulces y cacao (1,7%), frutas (1,7% y comidas para llevar (1,6%) también registraron movimientos por encima del promedio. Asimismo, el rubro condimentos y otros productos alimenticios también superó el nivel general (1%). Finalmente, con valores negativos estuvieron productos lácteos y huevos (-4,4%) y bebidas e infusiones para consumir en el hogar (-4,6%). En tanto, Analytica observó un movimiento del 0,1% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires durante la cuarta semana de enero. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,4%. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,4% durante enero”, señaló la firma dirigida por Ricardo Delgado. El mayor aumento se dio en frutas (10,6%) y azúcar, dulces, chocolates, etc. (2,5%). Como contracara, entre las categorías con menores aumentos se encuentran otros alimentos (1%) que incluye snacks, salsas, condimentos, etc. y aguas, gaseosas y jugos (0,7%).