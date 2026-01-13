El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó los datos de la Canasta Básica Total (CBT) y Canasta Básica Alimentaria (CBA) correspondientes al mes de diciembre.

La CBT toma en cuenta las necesidades alimenticias y los bienes y servicios no alimentarios. Fue así que determinó que en el mes de diciembre un adulto soltero necesitó $ 423.532. Esto es lo mínimo que requiere una persona para estar por encima del nivel de pobreza.

Por otro lado, superar ese umbral no implica necesariamente una mejora sustancial en la calidad de vida, especialmente si se deben afrontar gastos como alquiler o deudas, que no están contemplados en los cálculos oficiales.

Cuánto dinero necesita una familia para no ser pobre en Argentina

El INDEC reveló además que una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos hijos) necesitó $ 1.308.713 en diciembre de 2025 para no ser considerada pobre.

Por lo tanto, quienes tengan un ingreso familiar por encima de ese valor, se podría considerar que están en la clase media. Durante diciembre de 2025, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT) fue de 4,1%. La CBA y la CBT acumularon en el año incrementos del 31,2% y 27,7%, respectivamente.

Además, se conoció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre fue de 2,8% en total y acumuló un 31,5% en el año, el más bajo en 8 años.

Durante diciembre de 2025, la variación mensual tanto de la canasta básica alimentaria (CBA) como de la canasta básica total (CBT) fue de 4,1%. La CBA y la CBT acumularon en el año incrementos del 31,2% y 27,7%, respectivamente.

¿Qué es la Canasta Básica Total?

Se comprende por la Canasta Básica Alimentaria más otras subcanastas de bienes y servicios no alimentarios que forman parte de la estructura o patrón de consumo de la población y que se valorizan para cada hogar, de acuerdo con su composición.

Los hogares que tienen ingresos por encima de la Canasta Básica Alimentaria, pero no superan la Canasta Básica Total, se encuentran en la pobreza no indigente.

¿Qué significa estar por debajo de la línea de pobreza?

Estar por debajo de la línea de pobreza significa no contar con los recursos suficientes para cubrir el valor de la Canasta Básica Total. En ese sentido, quienes tienen ingresos por debajo de $ 589.510 mensuales en el caso de una familia tipo de 4 integrantes, son considerados pobres, sin importar si tienen trabajo o no.

Es así que la inflación sigue presionando los niveles de ingreso en Argentina y encarece el costo de vida mes a mes.