Un terrible accidente vial conmocionó a la provincia de Mendoza este fin de semana largo. Un conocido ingeniero civil perdió la vida de forma instantánea al caer con su auto importado. El siniestro fatal ocurrió de madrugada en un peligroso puente ubicado en la zona de Godoy Cruz. Lo más dramático sucedió minutos después cuando desconocidos aprovecharon la situación para robar sus pertenencias.

La reconstrucción del trágico suceso comenzó varios días antes en la ciudad de Buenos Aires. Javier Aguiló planificó un viaje de descanso junto a su joven pareja. El objetivo principal del viaje era visitar a familiares directos y compartir momentos con amigos íntimos.

La secuencia del siniestro que terminó en tragedia y robo

La pareja partió a Mendoza manejando un auto de alta gama marca Audi. Durante el trayecto todo iba bien hasta que llegaron a la provincia con la firme intención de descansar y desconectarse de la rutina diaria. Nadie imaginaba que ese viaje tan planeado se transformaría pronto en una tragedia sin retorno posible.

Durante las primeras horas del sábado, se dio el siniestro. El conductor manejaba por las inmediaciones de la rotonda del Puente San Vicente con destino desconocido. Por motivos que la policía todavía intenta establecer el hombre perdió por completo el control del auto.

El coche despistó de forma violenta y cayó al vacío en el fondo del canal aluvional.

El fuerte impacto alertó a los vecinos quienes llamaron de forma urgente a las autoridades policiales. Minutos después una dotación de bomberos voluntarios y varias patrullas llegaron al lugar del hecho. Los rescatistas bajaron al canal aluvional con la esperanza de encontrar sobrevivientes dentro del rodado destrozado.

El personal médico constató que el conductor del vehículo ya no presentaba signos vitales.

El robo que oscurece toda la tragedia

En medio de la desgarradora escena los peritos policiales descubrieron un detalle que oscurece la investigación. Alguien se había acercado al auto antes que los rescatistas con intenciones de robo.

Los bolsillos del pantalón de la víctima estaban totalmente revueltos. Los ladrones se llevaron documentación personal de gran valor aprovechando la absoluta indefensión del fallecido.

La respuesta de la policía mendocina fue inmediata y desplegaron un intenso rastrillaje por los alrededores. A los pocos metros de la escena detuvieron a un joven sospechoso de veinticinco años. Entre la ropa ocultaba una costosa cartera de marca alemana que pertenecía legalmente al ingeniero fallecido.

El delincuente fue trasladado a la comisaría bajo la grave imputación judicial de hurto calamitoso.

La despedida de su pareja y la denuncia

La triste noticia llegó rápidamente a los oídos de su novia quien quedó totalmente destrozada. La joven utilizó sus cuentas oficiales en las redes sociales para despedir a su pareja. Con palabras cargadas de un profundo dolor expresó que lo amaría durante toda su vida entera.

El emotivo mensaje reflejó la enorme tristeza que dejó esta pérdida tan inesperada y absurda.

Las autoridades judiciales y policiales continúan trabajando intensamente en el lugar exacto del brutal vuelco. Buscan recolectar nuevos testimonios clave y peritajes mecánicos para esclarecer las causas del accidente vial.

La comunidad local sigue conmovida por la doble desgracia que sufrió este turista de Buenos Aires en un caso que mezcla de forma trágica la fatalidad de la ruta con la miseria humana.