La pobreza volvió a bajar en la Argentina y se ubicó en 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, según informó este jueves el Ministerio de Capital Humano. El dato implicó una caída interanual de 11,4 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024, cuando había alcanzado el 38,3%. La estimación fue elaborada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el INDEC. El Gobierno atribuyó el descenso a la desaceleración de la inflación, la estabilización macroeconómica y la focalización de las políticas sociales en los sectores más vulnerables. El informe oficial señaló además que la pobreza registró su pico máximo en el primer trimestre de 2024, cuando alcanzó al 54,8%, y destacó que desde entonces se consolidó una tendencia descendente. En paralelo, la indigencia se ubicó en 6,0% en el tercer trimestre de 2025, con una baja interanual de 3,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. Desde el Ministerio recordaron que el INDEC publica la medición oficial de pobreza de manera semestral y que el próximo dato oficial se difundirá en marzo de 2026, correspondiente al segundo semestre de 2025.