Después de que el Gobierno celebrara la desaceleración de la inflación de abril al 2,6% —tras el pico de 3,4% registrado en marzo—, el escenario inflacionario volvió a mostrar señales contradictorias en los últimos días. Primero apareció el dato de inflación mayorista de abril, que saltó 5,2% impulsado por el petróleo y los combustibles. Y ahora, un nuevo relevamiento privado encendió otra luz amarilla sobre uno de los rubros más sensibles del Índice de Precios al Consumidor (IPC): alimentos y bebidas.

La novedad llega en un contexto donde buena parte del mercado venía proyectando una nueva desaceleración para mayo, incluso con posibilidades de acercarse al 2%. Distintas consultoras habían detectado un comienzo de mes relativamente calmo en alimentos, uno de los capítulos de mayor incidencia dentro del IPC general.

Sin embargo, un informe publicado este jueves por la consultora LCG mostró un cambio brusco en esa dinámica durante la tercera semana del mes. Según el relevamiento, los precios de Alimentos y Bebidas aumentaron 2,6% respecto de la semana previa, luego de dos semanas consecutivas de variación nula y caída.

El movimiento implica una aceleración significativa respecto de la segunda semana de mayo, cuando el mismo informe había detectado una deflación semanal de 0,8%, dato que había sido interpretado como una señal favorable para las aspiraciones oficiales de seguir perforando el ritmo inflacionario.

“El aumento rompe con dos semanas previas de variación nula y caída”, señaló LCG en su informe semanal.

El principal factor detrás del salto fue el comportamiento de las carnes y las verduras, dos segmentos con fuerte peso en el consumo cotidiano de los hogares. De acuerdo con el reporte, las carnes subieron 4,5% semanal, mientras que las verduras treparon 7,7%. Entre ambos rubros explicaron más de la mitad del incremento total de alimentos y bebidas.

LCG detalló que el alza de carnes aportó 1,39 puntos porcentuales al índice semanal, mientras que verduras agregó otros 0,62 puntos porcentuales.

Detrás quedaron otros aumentos más moderados, como Productos de Panificación, cereales y pastas (+2,2%), Productos lácteos y huevos (+1,5%) y Frutas (+0,6%). En sentido contrario, Aceites mostró una caída del 1,8%.

A pesar del fuerte rebote semanal, el promedio mensual todavía se mantiene relativamente contenido. La consultora indicó que la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se sostuvo en 2,7%, sin cambios respecto de la medición previa.

En ese período, los mayores aportes a la inflación provinieron de Productos lácteos y huevos, Carnes y Bebidas e infusiones para consumir en el hogar.

El informe también mostró que el porcentaje de productos con aumentos fue del 16%, en línea con las semanas anteriores.

La dinámica cobra especial relevancia porque alimentos y bebidas había sido uno de los grandes factores detrás de la desaceleración del IPC de abril. Según el INDEC, ese rubro aumentó apenas 1,5% el mes pasado, uno de los registros más bajos del índice general.

Esa moderación había reforzado las expectativas de consultoras privadas que proyectaban un mayo nuevamente descendente. Días atrás, Eco Go estimó una inflación de 2,2% para este mes y sostuvo que “los precios de los alimentos vienen muy tranquilos”.

Ahora, el nuevo salto semanal detectado por LCG introduce una señal de cautela sobre el cierre del mes, especialmente porque alimentos suele ser uno de los componentes de mayor sensibilidad en la medición inflacionaria.

El dato aparece además apenas días después de que el Gobierno tuviera que salir a explicar el fuerte salto de la inflación mayorista de abril. En ese caso, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo atribuyeron el aumento al impacto internacional del petróleo y defendieron la decisión oficial de no intervenir precios pese al shock externo.

En paralelo, el mercado sigue monitoreando si el proceso de desaceleración inflacionaria logra consolidarse por debajo del 3% mensual o si empiezan a aparecer nuevos focos de presión sobre rubros sensibles del consumo cotidiano.