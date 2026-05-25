El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) finalmente le dio luz verde a la segunda revisión de la economía argentina, un proceso que comenzó en febrero de este año con la visita de una misión técnica para evaluar los números de fines de 2025. En el medio, el Gobierno avanzó en la política de acumulación de reservas y también en el delineado del plan financiero, ese que según aseguran los funcionarios, ya garantiza el vencimiento de deuda privada de este año y el próximo, hasta las elecciones.

Luego de los acuerdos firmados con bancos multilaterales en Washington DC en el marco de la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial, con esta segunda entidad y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por garantías, el Gobierno apunta a obtener fondos por u$s 4000 millones de bancos comerciales para cubrir los vencimientos. La estrategia, según indica la letra chica de la revisión con el FMI, el ‘staff report’, está avanzada. Falta cerrar todavía un acuerdo similar con la CAF, según reconoció la semana pasada el secretario de Política Económica José Luis Daza en El Cronista Stream.

El FMI detalló la estrategia financiera que el Gobierno busca desplegar este año para hacer frente a los vencimientos en dólares y preparar el regreso a los mercados internacionales. El organismo destacó que se avanza en un enfoque “multipronged” —de múltiples frentes— que combina emisión de deuda, ventas de activos, financiamiento bancario y garantías de organismos multilaterales.

Caputo y Daza con Susana Cordeiro y su equipo en el Banco Mundial Banco Mundial

Según el staff report, el plan contempla cuatro pilares principales. Por un lado, la continuidad de la colocación de instrumentos en dólares en el mercado local por unos u$s 5000 millones. A eso se suma la venta de activos de empresas estatales por otros u$s 2000 millones y acuerdos de repos del Banco Central, que ya aportaron u$s 3000 millones.

El cuarto componente incluye préstamos comerciales de bancos internacionales respaldados por acreedores oficiales. El FMI señaló que el Gobierno considera este mecanismo como un “puente” hacia un acceso “más estable y sostenible” a los mercados internacionales de capitales.

“El mantenimiento de la implementación de políticas, las recientes mejoras en la calificación crediticia y el compromiso proactivo con los acreedores deberían conducir a una reducción del riesgo soberano y a una ampliación de la base de inversores internacionales”, destacó el organismo. El Gobierno ya contabilizó una mejora en la calificación de Fitch Ratings.

En ese marco, el Fondo subrayó la importancia de aprovechar la “ventana de oportunidad” de este año para comenzar a volver a los mercados internacionales y refinanciar fuertes vencimientos de capital con privados y con el propio FMI, que rondan los u$s 20.000 millones en 2027.

Negociaciones avanzadas

Además, el informe reveló que las negociaciones están “muy avanzadas” con el Banco Mundial, el BID y CAF para otorgar garantías sobre unos u$s 4000 millones en préstamos comerciales de mayor plazo. El objetivo oficial es reducir de manera significativa el costo de financiamiento de la deuda. Según explicó el ministro de Economía Luis Caputo cuando se alcanzaron esos acuerdos, eso permitiría acceder a los fondos a tasas entre 5,5 y 6,5% mientras que una salida “de mercado” podría llegar hasta en 10% de tasa.

NA

La operación, indicó el Fondo, estará respaldada por una matriz de reformas vinculadas al empleo y la inversión y se complementará con préstamos de apoyo presupuestario y de proyectos por alrededor de u$s 3000 millones este año .

El organismo también remarcó que, tras los avances en la resolución de reclamos de acreedores que quedaron fuera de la reestructuración de deuda de 2005, el Gobierno continuará con las negociaciones para resolver atrasos pendientes con acreedores externos.

¿Hay déficit o superávit?

Por otra parte, el informe de los técnicos, arrojó luz sobre el estatus real del “superávit fiscal”, lo que desde la oposición no tardaron en definir como “contabilidad creativa”.

El organismo a cargo de Kristalina Georgieva volvió a elogiar los avances en reformas y el compromiso con el déficit cero. “Hay que valorar los avances en la desregulación de la economía, la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral que han sido impresionantes”, plantea el staff report.

Pero hubo cuestionamientos desde la oposición sobre la forma en que el FMI contabiliza el resultado fiscal argentino. El diputado nacional Carlos Heller puso el foco en una nota al pie del informe técnico del organismo y aseguró que, bajo otro criterio contable, “no hay superávit fiscal”.

Sin embargo, el legislador advirtió sobre una nota al pie en la página 7 del informe: “Esta medida excluye los pagos de intereses de los bonos cupón cero, los cuales se registran por debajo de la línea. Incluir el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea elevaría el déficit total a cerca de 0,8% del PBI”.

Según el diputado, esa aclaración implica que el equilibrio fiscal que exhibe el Gobierno depende del criterio utilizado para contabilizar parte de los intereses de la deuda. “Ellos se pueden hacer los distraídos porque es un pie de página, pero lo que están diciendo es que no hay superávit fiscal” , sostuvo.

La discusión gira en torno al tratamiento contable de los bonos cupón cero, instrumentos que no pagan intereses periódicos sino que capitalizan esos intereses hasta el vencimiento. El FMI aclara que esos pagos se registran “por debajo de la línea”, es decir, como financiamiento y no como gasto corriente. Si se los computara dentro del resultado fiscal, el déficit financiero ascendería a alrededor de 0,8% del PBI, según el propio organismo.