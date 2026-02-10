Si se aplicara la nueva canasta de inflación en base a la Encuesta de Gasto de los Hogares (ENGHO) 2017/2018, la pobreza habría sido seis puntos superior a la estimada con los datos actuales en el tercer trimestre de 2025. Así lo estimó el director de la maestría de Econometría de la Universidad di Tella, Martín Gonzalez Rozada, quien hace tiempo estima la tasa de pobreza en base a la canasta básica. Según midió González Rozada, la pobreza en el tercer trimestre de 2025 habría sido de 33,2%, lo que implica una baja de 25,2 puntos respecto del pico registrado en el primer trimestre de 2024, pero registra una diferencia de seis puntos respecto de la medición en base a los datos actuales de Indec, basados en la ENGHO 2004, que la ubica en 26,9%. En el caso de la indigencia, la tendencia se revierte. La estimación la ubica en 5%, mientras que la medición en base a Indec da cuenta de que fue de 5,9%. La diferencia responde a que con la ENGHO 2017/2018, los alimentos pierden peso en el total de la canasta mientras que ganan participación los servicios. “Se utiliza la CBA construida a partir de la ENGHo 2017-18, que refleja patrones de consumo más actualizados. INDEC continúa utilizando la canasta basada en la ENGHo 2004-05”, explicó el especialista. Esto contrasta con la medición difundida por el Ministerio de Capital Humano, basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares de Indec, que estimó una pobreza del 26,9% para el tercer trimestre de 2025, una baja de 11,4 puntos respecto del tercer trimestre de 2024, cuando registró un 38,3%. La indigencia la ubicó en 6%, una caída interanual de más de 3 puntos. En el análisis por región, observan que todas muestran una caída generalizada en las tasas de pobreza respecto del primer cuatrimestre. El mayor registro se dio en el Noreste, con una tasa de pobreza del 43,8%, pero que registró una baja de más de 9 puntos porcentuales. En el Noroeste el registro fue de 40,7%, casi 5 puntos menos, mientras que en el Gran Buenos Aires alcanzó el 33,3%, una baja de 3 puntos. En Cuyo, la pobreza alcanzó el 31% tras un recorte de 5,9 puntos, en la Pampeana el 28,9%, tras achicarse en 5 puntos, y la Patagonia anotó la menor variación con una pobreza del 26,4% al reducirse en 3,2 puntos. Otra distinción que observó González Rozada es la diferencia entre propietarios e inquilinos. En el promedio nacional, entre los propietarios la tasa de pobreza asciende a 30,8% (tres puntos más que según Indec) y en los inquilinos trepa a 33,4%, lo que deriva en una brecha de 2,6 puntos. “El análisis regional revela una marcada heterogeneidad en la brecha de pobreza por régimen de tenencia en Q3 2025. En GBA, Cuyo y Patagonia los inquilinos presentan tasas de pobreza superiores a los propietarios (brechas de -6.5, -11.8 y -3.6 pp respectivamente), mientras que en NOA y NEA se mantiene el patrón donde los propietarios son más pobres (+7.0 y +7.5 pp). La región Pampeana muestra tasas prácticamente idénticas entre ambos grupos”, agregó el informe. El Indec publicará el dato oficial a finales de marzo, ya que la medición es semestral. La última medición oficial reflejó una pobreza de 31,6% para el primer semestre de 2025. La estimación se da luego de que el Gobierno decidiera que no se publicará la inflación con la nueva canasta de medición, como se había anticipado y acordado con el FMI. La canasta tomaría los consumos de 2017/2018 para el relevamiento de precios, y dejaría de usar los de 2004. El Indec y el Banco Central habían anticipado que enero sería el primer dato con la nueva metodología, pero ocho días antes se decidió congelarlo. El oficialismo sostiene que se dará a conocer una nueva canasta una vez que se consolide el proceso de desinflación.