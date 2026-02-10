La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) continúa con la adecuación de su normativa para impulsar el régimen de Inocencia Fiscal, con el cual el Gobierno apunta a sacar los “dólares del colchón. Este martes, el organismo aclaró por medio de la Resolución General 5822/2026, publicada en el Boletín Oficial, que los intereses generados por depósitos en moneda extranjera no estarán sujetos a retenciones del impuesto a las ganancias. “ARCA actualizó el marco reglamentario vigente para armonizarlo con la entrada en vigencia del régimen simplificado de este impuesto, a fin de fomentar la incorporación de activos al circuito formal de la economía, como instrumento idóneo para asegurar su identificación, trazabilidad y verificación", explicó el organismo a través de un comunicado. Ahora los contribuyentes que se adhieran a la iniciativa, al momento de introducir sus fondos en el sistema financiero, tendrán garantizado que el Estado no les aplicará retenciones por los intereses generados en esas inversiones. La medida se inscribe dentro de un conjunto de acciones que el gobierno de Javier Milei viene impulsando en materia de política tributaria y macroeconómica. La Inocencia Fiscal, que modifica de manera estructural el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, es la apuesta de Luis Caputo a que los argentinos saquen los estimados u$s 170.000 millones de “canuto” y los vuelquen a inversiones productivas. Este lunes ARCA también puso en marcha formalmente el Régimen de Declaración Jurada Simplificada (RSG) del Impuesto a las Ganancias, una de las reformas tributarias más relevantes de la Ley 27.799. Con esta medida, publicada ayer en el Boletín Oficial, se busca reducir la persecución fiscal, limitar la judicialización de conflictos impositivos y generar incentivos concretos a la formalización. Además, se elevaron de manera sustancial los umbrales penales por evasión, se redujo el plazo de prescripción de los delitos tributarios y se prioriz la regularización administrativa por sobre la vía penal.