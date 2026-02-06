Tras la suspensión de manera indefinida de la nueva fórmula para medir la inflación y la renuncia de Marco Lavagna como director del INDEC, se desató un fuerte debate sobre el instrumento para calcular mejor el avance de los precios. La decisión del Gobierno generó controversia, ya que la actualización de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) iba a publicarse el próximo martes 10, cuando el organismo estadístico de a conocer el número oficial de enero. Lo cierto es que desde Casa Rosada dieron marcha atrás con el nuevo mecanismo, que apuntaba a registrar un mayor peso de los servicios respecto de los bienes dentro del consumo de los hogares. Se trata de un dato no menor: el IPC iba a estar expuesto a las subas de tarifas de electricidad y gas programados para este trimestre, junto con los ajustes en el precio del transporte. En ese contexto, el comportamiento de los precios de alimentos y bebidas en los primeros días de febrero encienden las alarmas en la Casa Rosada. Así lo reflejó un nuevo informe de avance de la consultora LCG, que analizó lo sucedido en la primera semana del mes. Al respecto, la economista Florencia Iragui precisó que, en base a los datos iniciales, la inflación mensual se ubicaría en un rango de entre el 2,2% y el 2,3% y remarcó que estaría condicionados por los precios regulados, que muestran subas significativamente por encima del promedio general. En ese sentido, destacó que el rubro del gas presentaría un aumento superior al 15% debido a la quita de subsidios. “Transporte, que continúa con la fórmula del último IPC + un 2% fijo, daría una suba del 4,8% mensual en colectivos y subtes. Electricidad y Agua aumentarían en torno al 4% mensual. Los servicios como Prepagas y Telefonía serían los menores aumentos entre los regulados, con variaciones en torno al 3% mensual. Entre todos sumarían unos 0,7 pp a la inflación general”, detalló a El Cronista la especialista de LCG. Según el reporte, que releva precios de 8000 alimentos y bebidas de cinco grandes supermercados, el segundo mes del año arrancó con una suba del 2,5% en los rubros alimenticios, lo que representa una fuerte aceleración después de más de 10 semanas con variaciones semanales debajo del 1%. La última vez que la firma registró algo similar fue en la tercera semana de marzo de 2025 (un alza de 2,4%). De esta forma, la inflación promedio en las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,6 mensual. “El dato no es menor, ya que una buena parte de la inflación núcleo (resto de los bienes y servicios no regulados ni estacionales y mayor componente de la inflación general) responde al rubro alimentos y bebidas. Dicho esto, también hay que ver la evolución de las próximas semanas, ya que la primera semana del mes suele ser más alta, pero la evolución del mes es lo que nos indicará si se acelera o no la inflación del rubro”, precisó Iragui. Analizando por productos, más del 75% del aumento semanal se concentró en dos rubros sensibles de consumo masivo: las bebidas y los productos de panificación. Ambas categorías mostraron alzas que superaron el 5% semanal. En detalle, las bebidas e infusiones para consumir en el hogar lideraron el ranking de aumentos con una suba del 7,3%. Por su parte, los productos de panificación, cereales y pastas treparon un 6%. El resto de los productos subieron por debajo del promedio, con bajas estacionales en Aceites (-0,1%) y Frutas (-0,9%). “Las variaciones de precios presentaron mayor dispersión y valores extremos respecto a la semana previa”, indicaron desde LCG. En las últimas cuatro semanas, cuatro rubros superaron el 1,6% de inflación promedio: Verduras (7,4%), Carnes (4,1%), Aceites (3,9%) y Comidas listas para llevar (1,7%). Desde la consultora señalaron: “A pesar de los fuertes aumentos de esta semana, Bebidas actuó de atenuante en el promedio mensual de los aumentos de Carnes y Verduras, ambos por encima del 4% mensual”. Con variaciones inferiores quedaron Condimentos y otros productos alimenticios (1,3%), Frutas (1,2%), Productos de panificación, cereales y pastas (1%) y Azúcar, Miel, Dulces y Cacao (0,5%). Por el lado opuesto, tanto la categoría Bebidas e Infusiones para consumir en el hogar (-2,4%) como Productos Lácteos y Huevos (-2,5%) cerraron con variaciones negativas.