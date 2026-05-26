El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este martes, 26 de mayo de 2026 es de $ 1.375 para la compra y $ 1425.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial fue de 39.86%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 30.06%.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.495, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1425.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.