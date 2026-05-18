La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará en junio de 2026 un nuevo incremento para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Este ajuste forma parte del calendario de actualizaciones mensuales establecido por el Gobierno para todas las prestaciones previsionales.

Desde la implementación del Decreto 274/24, los montos de las asignaciones familiares dejaron de actualizarse de forma trimestral para pasar a un esquema de ajuste por inflación. En este contexto, el incremento de junio estará determinado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de abril de 2026.

¿Cómo se calcula el aumento de junio?

De acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente, ANSES utiliza el dato de inflación con dos meses de antelación para calcular el porcentaje de suba. De esta manera:

En abril se aplicó la inflación de febrero.

En mayo se aplicó la inflación de marzo.

En junio impactará la inflación de abril.

Si bien las consultoras privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan una tendencia de estabilización en los precios para el primer semestre de 2026, el número final será oficializado por el INDEC una vez publicado el informe de inflación de abril.

¿Cuánto se cobra por AUH en junio de 2026?

El monto total de la asignación se divide, como es habitual, en dos partes:

El 80% de la prestación: se cobra mensualmente de manera directa. El 20% restante: ANSES lo retiene y se liquida en una sola cuota anual tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal, que certifica el cumplimiento de los controles de salud y educación.

A este haber mensual se le sumarán, según corresponda, los pagos de la Tarjeta Alimentar, que el Ministerio de Capital Humano suele actualizar de forma independiente para garantizar el acceso a la canasta básica.

Calendario de pagos y extras

Además del haber con aumento, los titulares de AUH podrán acceder en junio a los siguientes complementos:

Plan 1000 Días: un extra destinado a la salud psicofísica durante el embarazo y la primera infancia.

Complemento Leche: ajuste mensual también bajo la Ley de Movilidad.

Ayuda Escolar Anual: en caso de no haber sido percibida en los meses previos, siempre que se haya cargado el certificado escolar.

Para consultar la fecha exacta de cobro por terminación de DNI, los beneficiarios deberán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social o a través de la web oficial del organismo una vez iniciado el mes.