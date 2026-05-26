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Javier Milei le respondió este martes al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien habló en el Tedeum por el 25 de Mayo de un “terrorismo de las redes” que interfieren en los vínculos sociales.

“Me parece que la palabra es un poco exagerada”, sostuvo en diálogo por radio Mitre. No obstante, el Presidente aseguró que no se sintió atacado por las frases de García Cuerva.

“No tengo nada de qué quejarme. Abre un diálogo y un debate, me parece súper valioso. Lo hace desde su posición y es entendible. Me parece interesante que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación. La discusión entre quienes queremos el cambio y los que no es fuerte”, marcó.

De esta forma, relativizó la postura del arzobispo sobre el uso del término “terrorismo” en redes sociales y sugirió que la discusión en plataformas debería ser más flexible.

“Si pasea por Twitter y ve la lógica, claramente no es la forma en que después la gente se vincula (en la realidad). Twitter es una forma de expresión, usted tiene que entenderla y asimilarla; si no le gusta, se baja de la red. No es tan problemático", señaló.

El mandatario continuó con su planteo y añadió: “No me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Terrorismo es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas. Me parece que la palabra es un poco exagerada".

Igualmente, le bajó el tono a las palabras de García Cuerva y aseguró que “ dio una opinión válida dentro de un encuadre sobre las Sagradas Escrituras ”.

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