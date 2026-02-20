Un grupo de trabajadores podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo lunes 23 de febrero que dará lugar a un fin de semana largo de tres días, que será el último asueto del segundo mes del 2026 para estas personas tras el descanso extendido de Carnaval. Antes del inicio de las clases y sobre el fin del mes, estos argentinos alcanzados por estas tres jornadas no laborables tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada antes de que termine la temporada alta de verano, debido a que contarán con un receso adicional de 3 días que permite aprovechar las últimas temperaturas cálidas de febrero. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El lunes 23 de febrero será feriado en todo el partido de Pilar. Los habitantes de esta localidad tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. El fin de semana del sábado 21 al domingo 22 febrero habrá diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos. El último feriado a nivel nacional fue el de Carnaval. El próximo descanso será en marzo, cuando tendrá lugar el fin de semana largo del 24 de marzo por el Día de la Memoria.