A partir de marzo, los jubilados percibirán un incremento en sus haberes y habrá un aumento del 2,88% como resultado de la fórmula de movilidad por inflación que se aplica sobre todas las prestaciones de la ANSES. De esta manera la jubilación mínima ascenderá a $ 369.600 en marzo y la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá el bono extra de $ 70.000. A raíz del incremento en los haberes jubilatorios tras el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la jubilación mínima pasará a ser de $ 369.6000 y se complementará con el bono de ANSES de $ 70.000. Con estos dos montos, los jubilados que perciben la mínima recibirán en el tercer mes del año un total de $ 439.6000, el cual elevará el monto total del ingreso total dentro de un contexto económico complejo. Por su parte, el plus de $ 70.000, el cual está destinado para reforzar los ingresos mensuales, seguirá vigente y será emitido para todos aquellos jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los jubilados que cobren el haber mínimo percibirán sus haberes en el mes de febrero bajo el siguiente esquema: Por su parte, los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo registrarán los ingresos en las siguientes fechas: La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un nuevo aumento en marzo de 2026, en línea con el esquema de actualización mensual vigente. Con este ajuste, el haber pasará a ser de $ 295.680,70. La suba será aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social como parte del mecanismo de movilidad por el Índice de Precios al Consumidor.