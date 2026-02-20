La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) exigió el retiro inmediato de uno de los aceites de oliva más consumidos por una falta grave al código alimentario que podría devenir en un eventual peligro para los usuarios. La medida se hizo efectiva a través de la Disposición 510/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se informó que se trata de un “producto apócrifo” que no contiene el etiquetado correspondiente, lo que lo transforma en un alimento ilegal. Tras una investigación que determinó las irregularidades en el rotulado, el organismo de control ordenó el retiro de este producto: ANMAT prohibió el insumo tras descubrir que era falso. Se trata de un producto que no es fabricado por la empresa y desde la compañía legítima señalaron que desconocen su procedencia y contenido. A su vez, enumeró las diferencias más notorias que identificó. El organismo de control explicó que los aceites de oliva son productos falsificados, que carecen de registros sanitarios y están falsamente rotulados al consignar la marca y los registros de establecimientos pertenecientes a la firma Agro Aceitunera SA, marca NUCETE. El organismo resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea los productos ilegales por ser falsificados. Las autoridades detallaron que se trata de “un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado“, por lo que no podrá se elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado, ni expendido en el territorio de la República. La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas. Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”, sumaron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.