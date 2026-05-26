El mercado laboral argentino atraviesa una transformación. Después de años en que los ajustes salariales corrían detrás de la inflación en un ejercicio de mera supervivencia, las empresas empiezan a planificar sus aumentos con una lógica diferente: más estratégica, más selectiva y con cierto horizonte de previsibilidad. El cambio no es menor. Implica que el sueldo dejó de ser solo una variable de emergencia y volvió a ser una herramienta de gestión.

Los datos de la última Guía Salarial de Adecco Argentina lo confirman con cifras concretas: el 42,3% de las compañías ya revisa sus esquemas de remuneración de manera trimestral, un ritmo que reemplaza a los ajustes mensuales de urgencia que dominaron los años de mayor volatilidad cambiaria y de precios.

La combinación más utilizada para determinar los aumentos sigue siendo IPC más paritarias, aunque con una novedad significativa: el desempeño individual gana cada vez más peso en la ecuación, mientras que el dólar pierde relevancia como referencia ordenadora.

Nueva lógica para los salarios

El cambio en la cadencia de los ajustes no es solo técnico: refleja una nueva mentalidad en las áreas de recursos humanos. Las empresas dejaron de aplicar incrementos generalizados y pasaron a gestionar el salario como una variable diferenciada.

“Las empresas están siendo más selectivas. Ya no suben todos los salarios al mismo ritmo: diferencian por perfil, por desempeño y por cuán difícil es reemplazar a esa persona en el mercado”, explica Noelia Sema, Talent Acquisition Manager de Adecco Argentina. La frase resume una tendencia que se consolida: el talento escaso manda.

Esta dinámica genera ganadores claros dentro del mercado laboral. Quienes dominan disciplinas con alta demanda y baja oferta están en condiciones de negociar no solo mejores sueldos, sino también condiciones de trabajo, esquemas de trabajo flexible, planes de carrera y acceso preferencial a programas de capacitación. El poder, en muchos casos, se desplazó hacia el lado del trabajador especializado.

Sueldos: los perfiles relacionados con automatización e inteligencia artificial están en auge.

Los perfiles de trabajo que más cotizan

En el centro del nuevo mapa salarial hay un problema estructural: el mercado no forma talento al ritmo que las empresas lo demandan. Los perfiles especializados en ingeniería, automatización, tecnología de la información y áreas digitales son los más difíciles de cubrir, no porque no existan profesionales en esas disciplinas, sino porque la velocidad del cambio tecnológico supera ampliamente la velocidad de formación del sistema educativo y de las propias organizaciones.

La presión salarial es especialmente intensa en tres segmentos:

Inteligencia artificial

Automatización de procesos

Análisis de datos

Los tres comparten un denominador común, que radica en que son tecnologías que ya no pertenecen solo al universo de las empresas tecnológicas, sino que se expanden rápidamente hacia industrias tradicionales como manufactura, banca, retail y salud. Cuanto más organizaciones incorporan estas herramientas a sus operaciones, mayor es la competencia por quienes saben gestionarlas, y mayor la presión sobre los salarios de ese segmento.

La consecuencia directa es una espiral en la que a medida que la demanda crece, los salarios suben; a medida que los salarios suben, la rotación en estos segmentos se acelera, porque siempre hay una oferta superadora esperando en el mercado. Las empresas que no logran construir una propuesta de valor sólida más allá del número en el recibo de sueldo son las que más sufren esta dinámica.

Un estudio de Adecco destacó los perfiles con mayor poder de negociación salarial en la actualidad.

Más allá del sueldo: retención como estrategia de negocio

Frente a este escenario, las organizaciones más avanzadas entendieron que competir únicamente con dinero es una batalla que no se puede ganar de forma sostenida. El salario es necesario, pero no suficiente. La retención del talento clave requiere una ecuación más compleja que incluye desarrollo profesional, flexibilidad, cultura organizacional y propósito.

Un dato del informe de Adecco ilustra la dirección del cambio: el 38% de las compañías ya cuenta con políticas formales de desarrollo de talentos, con foco en liderazgo, transformación digital e inteligencia artificial. No se trata de un beneficio accesorio, ya que en un mercado donde la escasez de perfiles calificados es estructural, capacitar a las personas que ya están adentro se convierte en una ventaja competitiva difícil de replicar.

La tendencia se profundiza cuando se observan las prioridades estratégicas que las áreas de Recursos Humanos fijaron para 2026. Según el Informe Mercado Laboral 2026 de Adecco, la capacitación y el desarrollo encabezan la lista con el 24% de menciones, seguidos por retención de talento (21%) y atracción de nuevos perfiles (18%). El bienestar y el clima organizacional aparecen en cuarto lugar con el 16%. Los ajustes salariales, en cambio, se ubican recién en el quinto puesto con el 12%: no porque el sueldo haya dejado de importar, sino porque las organizaciones que van en la delantera ya lo tienen resuelto como condición de base.

El trabajador argentino de 2026: qué busca

La otra cara de esta transformación está en el propio trabajador. Las expectativas cambiaron de manera radical, y no solo en las generaciones más jóvenes. El profesional argentino de 2026 llega a una entrevista de trabajo con preguntas que hace una década hubieran sorprendido a cualquier reclutador: pregunta por el propósito de la organización, por las posibilidades reales de crecimiento, por la flexibilidad horaria y de lugar de trabajo, y solo después —o a veces al mismo tiempo— pregunta por el salario.

“El trabajador argentino de 2026 no es el mismo de hace cinco años. Hoy llega a una entrevista preguntando por el propósito de la organización, las posibilidades de desarrollo y la flexibilidad, antes de preguntar por el sueldo. Eso no significa que el salario no importe: sigue siendo determinante. Pero las empresas que solo compiten con dinero están perdiendo talento frente a organizaciones que construyeron algo más: una cultura donde la gente quiere estar”, afirma Victoria Loza, Directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina.

Los datos refuerzan esta lectura: el 35% de las empresas proyecta un aumento de las renuncias voluntarias durante 2026, anticipando un escenario más desafiante para la retención.

Las tres razones que explican esa rotación esperada son la pretensión salarial insatisfecha, el cambio generacional en las expectativas —propósito, crecimiento, flexibilidad— y la competencia intersectorial por talento escaso. El trabajador de hoy, en definitiva, quiere ganar bien, pero también saber para qué trabaja, crecer y tener autonomía sobre su tiempo.

Los perfiles técnicos especializados y difíciles de reemplazar rápidamente son privilegiados en la discusión salarial.

Las empresas que retienen: ¿qué tienen en común?

Las organizaciones que logran mejores niveles de retención no son necesariamente las que más pagan. Son, en cambio, las que comunican con claridad el propósito detrás de su trabajo, ofrecen oportunidades reales y visibles de desarrollo profesional, y construyen esquemas laborales que respetan la vida personal de sus equipos. Son, también, las que tratan la gestión del talento como una variable directamente ligada a la competitividad del negocio, y no como una función de soporte.

“La gestión del talento se volvió una variable directamente ligada a la competitividad del negocio. Sin embargo, muchas organizaciones no cuentan con las herramientas ni con la mirada externa necesarias para abordar este desafío. Ahí es donde el acompañamiento de partners especializados marca la diferencia, al traducir estas tendencias en estrategias concretas de atracción y retención”, señala Patricio Dewey, Director Comercial & Marketing de Adecco Argentina.

Claro que el sueldo importa. Siempre importó. Pero en la Argentina laboral de 2026, la diferencia entre las organizaciones que atraen y retienen al mejor talento y las que lo ven partir hacia la competencia ya no pasa solo por el número en el recibo de sueldo. Pasa por lo que las empresas construyeron alrededor de ese número: desarrollo, propósito, cultura y, en última instancia, un lugar donde las personas quieran estar.