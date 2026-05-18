Este 18 de mayo, ANSES comenzó el pago adicional que responde al aumento de la Tarjeta Alimentar. Aquellos beneficiarios que cobran este plus podrán observarlo en Mi Anses como un concepto separado. La Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano estableció esta actualización y es el primer aumento que reciben los beneficiarios en dos años. El ANSES comenzó a abobar un adicional de la Tarjeta Alimentar que corresponde a la diferencia entre el pago anterior y el importe del mes corriente. Aquellas familias con un hijo recibirán $20.000, con dos hijos tendrán $31.363 y si tienen tres hijos o más les pagarán $41.363. A partir de junio de 2026, el valor quedará fijado en la Tarjeta Alimentar para todos los beneficiarios: La ANSES informó que la Asignación Universal por Hijo se pagará conforme al siguiente esquema: