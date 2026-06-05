En esta noticia ¿Qué significa soñar con la manteca?

Este viernes, 5 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 5 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0436 - La Manteca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio

1° 0436 11° 0255 2° 1075 12° 2323 3° 5056 13° 3279 4° 9644 14° 9636 5° 3870 15° 1519 6° 8848 16° 7217 7° 6670 17° 6415 8° 2237 18° 8786 9° 7778 19° 5894 10° 8879 20° 9735

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca sugiere sustento, placer y abundancia; tiempos de confort, facilidades y vínculos que fluyen sin esfuerzo.

También advierte sobre excesos: indulgencia, pereza o salud. Pide equilibrar el disfrute con responsabilidad.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.