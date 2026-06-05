En esta noticia
Este viernes, 5 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este viernes, 5 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0436 - La Manteca
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio
|1°
|0436
|11°
|0255
|2°
|1075
|12°
|2323
|3°
|5056
|13°
|3279
|4°
|9644
|14°
|9636
|5°
|3870
|15°
|1519
|6°
|8848
|16°
|7217
|7°
|6670
|17°
|6415
|8°
|2237
|18°
|8786
|9°
|7778
|19°
|5894
|10°
|8879
|20°
|9735
¿Qué significa soñar con la manteca?
Soñar con La Manteca sugiere sustento, placer y abundancia; tiempos de confort, facilidades y vínculos que fluyen sin esfuerzo.
También advierte sobre excesos: indulgencia, pereza o salud. Pide equilibrar el disfrute con responsabilidad.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.