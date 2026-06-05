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Este viernes, 5 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 5 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0436 - La Manteca

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio

 1°0436 11°0255
 1075  12°2323
 3°5056 13°3279 
 9644  14°9636 
 3870  15°1519 
 6°8848  16°7217
 6670  17°6415 
 2237  18°8786 
 7778  19°5894 
 10°8879 20°9735 

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¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca sugiere sustento, placer y abundancia; tiempos de confort, facilidades y vínculos que fluyen sin esfuerzo.

También advierte sobre excesos: indulgencia, pereza o salud. Pide equilibrar el disfrute con responsabilidad.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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