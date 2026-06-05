En esta noticia El mensaje de despedida de Skay Beilinson al Indio Solari

Carlos Alberto “El Indio” Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió este viernes a los 77 años, a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente. El músico Skay Beilinson, compañero y fundador de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota lo despidió en las redes sociales.

El cantante fue reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino que alcanzó una dimensión mítica como líder y principal compositor de un fenómeno cultural que se convirtió en un símbolo de independencia artística y convocatoria popular en la década de los años 70.

El mensaje de despedida de Skay Beilinson al Indio Solari

El guitarrista Skay Beilinson, quien fundó junto al Indio Solari la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, le dedicó una conmovedora despedida a su socio artístico, sellando las palabras con las siglas históricas de la banda “PR”.

“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre”, manifestó con pesar el músico, quien además colocó la figura de Solari en una dimensión poética y eterna al afirmar ante sus seguidores que, a partir de su deceso, se transforma en “la luz que viaja entre nosotros y para siempre”, calificando la jornada como “un día muy triste”.

Además, de forma oficial, el equipo de producción de Beilinson comunicó que la fecha de concierto que el artista tenía planificada para este sábado 6 de junio quedó suspendida de manera total hasta nuevo aviso por el fallecimiento del Indio Solari