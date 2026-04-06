Este lunes, el Gobierno de Javier Milei prorrogó la fecha límite para que los empleados públicos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). adhieran al plan voluntario de retiro que ofrece la entidad. El llamado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), que permite la extinción del vínculo laboral por mutuo acuerdo entre el organismo y sus empleados, tenía como fecha límite el pasado 5 de abril. Pero ahora, la nueva prórroga, dispuesta por la resolución 81/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, fija como nueva fecha límite el 24 de abril de este año a las 23:59 horas. La prórroga responde a motivos operativos y a la alta aceptación que ha tenido la iniciativa en su etapa inicial, según se informó oficialmente. La medida se enmarca en la política de ajuste del gasto público impulsada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, y se suma a una nueva serie de recortes de planta previstos para el primer trimestre del año. Pueden sumarse al programa todos los empleados de ANSES con al menos dos años de antigüedad. Sin embargo, quedan expresamente excluidos: Los trabajadores con cargos sindicales deben renunciar a esa representación y a la tutela sindical para poder acceder al beneficio. La gratificación extraordinaria única se calcula sobre el 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, tomando como base los conceptos brutos mensuales habituales, con un tope de 24 haberes brutos. El pago máximo es de $ 80 millones en una cuota única. Los montos que superen esa cifra se abonarán en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas. Las adhesiones están abiertas hasta el 5 de abril. Para el personal con licencia anual ordinaria o licencia por maternidad, la firma del acuerdo puede diferirse hasta que finalice dicha licencia. La Dirección General de Recursos Humanos tendrá a su cargo la implementación operativa del plan. Los acuerdos de desvinculación deberán suscribirse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Un punto central de la normativa es la restricción de reingreso: quienes se acojan al RVR no podrán ser reincorporados al sector público nacional —bajo ninguna modalidad de empleo o contratación— durante los cinco años siguientes a su baja. La resolución aclara además que la adhesión “es un acto estrictamente voluntario del agente” y que su aprobación queda sujeta a la evaluación exclusiva de ANSES, sin que ello genere derecho subjetivo alguno a su otorgamiento.