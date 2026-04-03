La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, difundió el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026. El esquema incluye a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación por Embarazo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. El objetivo del cronograma es ordenar el cobro según la terminación del DNI y evitar la concentración de personas en bancos y cajeros automáticos. Las fechas comienzan el 10 de abril y se extienden hasta fin de mes, con algunos programas que mantienen plazos abiertos hasta mayo. Los jubilados y pensionados con ingresos que no superan el haber mínimo inician el cobro el 10 de abril. ANSES distribuye los pagos de la siguiente manera: El calendario continúa la semana siguiente: Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, ANSES fijó un esquema más corto y concentrado. Las fechas de pago son: Los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo siguen el mismo calendario que los jubilados con haber mínimo. El cobro comienza el 10 de abril y finaliza el 23 de abril, siempre según la terminación del DNI. Este mismo cronograma rige para la Asignación por Embarazo, que también se paga de forma escalonada a lo largo del mes. Las Pensiones No Contributivas cuentan con un calendario propio. ANSES definió las siguientes fechas: Las Asignaciones Familiares vinculadas a las PNC se pagan sin distinción de DNI entre el 10 de abril y el 12 de mayo. La Asignación por Prenatal se abona por pares de terminación de documento: En el caso de la Asignación por Maternidad, el cobro se habilita para todas las terminaciones de DNI desde el 14 de abril hasta el 12 de mayo. Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagan entre el 13 de abril y el 12 de mayo. ANSES también informó las fechas de cobro de la Prestación por Desempleo. El esquema es el siguiente: ANSES recuerda que no es obligatorio asistir el mismo día del pago, ya que el dinero queda depositado en la cuenta bancaria. Además, los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro desde la web oficial del organismo o a través de la aplicación Mi ANSES, con CUIL y clave de la seguridad social.