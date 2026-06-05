Santilli presiona por las PASO y el Norte Grande le puso un plan de inversiones sobre la mesa

Mauricio Macri volverá a mostrarse en clave política con una agenda territorial en la Región Centro, una nueva posta en su tour federal Próximo Paso. Con una escala doble, el líder del partido amarillo que coquetea con la idea ser candidato a Presidente en 2027 buscará sumar volumen político al sueño del PRO de volver a la Rosada mientras sigue diferenciándose de Javier Milei.

La primera parada del expresidente este viernes es al mediodía en Paraná, donde mantendrá un almuerzo con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Se trata de uno de los dos mandatarios del PRO que retiene poder provincial, al que se suma Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. De allí se trasladarán a la vecina Santa Fe.

En la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro, el líder amarillo tiene previsto recorrer obras vinculadas a los Juegos Suramericanos, acompañado por el mandatario local. Más tarde, ambos mantendrán una reunión en la Casa de Gobierno provincial.

Macri estará acompañado por el diputado Fernando de Andreis, quien recibió el mandato de reorganizar al PRO a nivel federal y fungir de vanguardia en las incursiones de su jefe político. El propio legislador se anticipó a Macri con una agenda previa en Entre Ríos: llegó ayer por la tarde a Paraná para compartir una cena con referentes del PRO provincial, que conduce la exdiputada Nancy Ballejos, reemplazo del gobernador cuando asumió al frente de la provincia.

Hoy por la mañana tenía previstas varias entrevistas con medios locales, antes de sumarse a la recorrida que encabezará Macri junto a Frigerio y Pullaro.

La actividad central de la jornada será el evento Próximo Paso Centro, que se realizará en Ríos de Gula. La convocatoria tendrá una dinámica similar a la del encuentro nacional del PRO, con una instancia central prevista para las 18.30 y una serie de reuniones previas orientadas a distintos sectores del partido.

Antes del acto principal habrá tres encuentros internos: uno de la Escuela de Dirigentes, otro de PRO Mujeres y un tercero de la Juventud del PRO. La organización busca darle al evento una impronta regional, con participación de dirigentes de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Córdoba .

Prensa PRO

En ese marco, está previsto que haya oradores de las cuatro provincias que integran la actividad. Entre los discursos confirmados figuran los de Frigerio, De Andreis y la diputada Gisela Scaglia (ex vicegobernadora que lidera el bloque de Provincia Unidas en Diputados), entre otros referentes del espacio. El cierre estará a cargo de Mauricio Macri, cuyo discurso se espera entre las 19.30 y las 20 .

La intervención del expresidente se dará en un contexto de reordenamiento interno del PRO y de búsqueda de mayor volumen político en las provincias, especialmente en distritos donde el partido conserva alianzas de gobierno o presencia territorial propia.

Desde el núcleo PRO alientan un regreso de su líder y Macri coquetea con la idea sin confirmar aún nada. Las percepciones están divididas, entre quienes creen que el exmandatario buscará su revancha si siente un alineamiento detrás de su figura del conjunto amarillo y quienes lo descartan de plano y alegan resistencias tanto en su familia como en el propio Macri.

La agenda de Macri en Paraná y Santa Fe también servirá como gesto de respaldo a dos gobernadores aliados, aunque con perfiles políticos distintos y hasta estrategias dispares. Frigerio gobierna Entre Ríos desde una coalición de matriz cambiemita, mientras que Pullaro encabeza en Santa Fe una administración radical con fuerte articulación con el PRO y otros sectores radicales, no peronistas y socialistas.

GUIDO MARTINI

En el caso del entrerriano, ya compitió aliado a LLA en 2025. Y podría volver a hacerlo el año que viene. “ Seguramente quiera reelegir y deberá hacer los acuerdos correspondientes para lograrlo ”, abrió el paraguas un referente de la tropa amarilla.

Dentro del PRO lo analizan con marcado pragmatismo, como en las elecciones de mitad de mandato: pese a que impulsan la idea de “candidatos propios”, no cierran todavía la puerta a ninguna estrategia de convergencia con LLA cuando se trata de revalidar los territorios propios.

Con la foto en Santa Fe, el expresidente buscará reforzar su centralidad dentro del partido y mostrar capacidad de articulación en una región clave para el armado opositor no kirchnerista. La actividad de Próximo Paso Centro apunta, además, a ordenar el debate interno y proyectar liderazgos territoriales de cara a la próxima etapa política.

Mientras sigue marcando sus diferencias con el gobierno de Javier Milei, en particular en lo que refiere al flanco más débil de la Casa Rosada y donde el PRO considera que puede abrir una cuña para reposicionarse dentro de un electorado compartido: el institucionalismo republicano .

“Hay que defender la independencia de los poderes, siempre lo dije. Si hay confianza, hay inversiones y si hay inversiones hay empleo. Hay que respetar a la Constitución ”, planteó el líder del PRO en la Legislatura porteña donde participó del homenaje al 76 Campeonato Sudamericano de Bridge.

En el Salón Dorado del parlamento local, posó con todos los participantes de cada una de las categorías y recibió aplausos de todos los presentes, pero antes del evento, dejó algunas definiciones políticas en torno a la coyuntura.

Consultado por la firma del pliego por parte del jefe de Estado, expresó que debería hacerlo: “Supongo que lo va a firmar”, indicó. Y recalcó que se deben “nombrar a los mejores jueces y no ser amigos de ninguno”.